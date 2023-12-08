Путін готує масштабну мобілізацію: Ступак розкрив, коли вона відбудеться

Росія використовує тиск і психологічний вплив, щоб набрати солдатів до мобілізації в СІЗО, колоніях та серед боржників.

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Кремль планує проведення мобілізації в РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/modmilby

За його словами, Кремль готовий провести масштабну мобілізацію. Це планують зробити після очікуваного переобрання Володимира Путіна на посаду президента Росії у березні 2024 року. Про це розповідів в ефірі телеканалу "Еспресо" військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"До моменту мобілізації, навіть самі росіяни це визнають, що їх кинуть після березня, лишень Путіна оберуть і одразу буде мобілізація. Ми розуміємо, що до цього часу росіянам треба якось дострибати на одній ніжці, аби набрати людей на фронт та мобілізацію загальну не проводити", - сказав військовий експерт.

За його словами, до цієї години влада використовує тиск на населення, щоб набрати особливий склад в армію окупантів до моменту мобілізації. Набирають людей у колоніях, СІЗО та в'язницях.

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Також Росія психологічно тиснуте, залучаючи до мобілізації тих, хто знаходиться в критичних ситуаціях та має намір вирішити свої проблеми через працевлаштування в армії. Насамперед це боржники та банкрути для того, щоб вони могли віддати гроші.

"Тобто їм треба протриматися до березня, як вони вважають, до мобілізації, потім до кінця 2024 року. Вони думають, що на виборах у США переможе їхній кандидат", - додав Іван Ступак.

Експерт підкреслив, що російські розраховують на ті, що їх кандидат переможе на виборах у США, що допоможемо їм на політичній арені.

Ситуація в РФ

Нагадаємо, Росія готується до захоплення Луганської та Донецької областей до кінця цього року, нехтуючи складними погодними умовами. Путін визначив ці цілі, а їхнє угрупування, що має понад 120 тисяч осіб, поповнюється озброєнням та персоналом для виконання завдань у зимовий період.

Також 8 грудня Володимир Путін оголосив про свою участь у 2024 році у виборах. Центрвиборчком РФ затвердив тривалість виборів на три дні-15, 16, 17 березня, з добудовим голосуванням з 25 лютого по 14 березня.

Крім цього, видання "Проект" здійснило дослідження публічних матеріалів, пов'язаних з діяльністю глави Кремля, та виявило, що протягом останнього року Путін майже не з'являвся у громаді. І коли це все ж відбувалося, він максимально уникав контакту з людьми.

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