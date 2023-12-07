РФ зазнала величезних втрат на фронті, але окупанти швидко відновлюють сили

У росіян багато людського ресурсу і техніки на зберіганні, а військово-промисловий комплекс РФ працює.

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В окупантів великі втрати на фронті / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Міноборони РФ

Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що впродовж листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", проте РФ не рахується із втратами й має змогу підтягувати резерви.

"Зараз відбуваються атакувальні дії ворога. Для розуміння, лише в нашій смузі відповідальності "Хортиця" за листопад ворог втратив близько 11 000 своїх військовослужбовців. Надзвичайно великих втрат зазнає ворог, але він з ними не рахується, швидко навчається", - сказав Фітьо.

Також, за його словами, протягом листопада росіяни втратили на сході понад 1100 одиниць техніки - зокрема, 128 танків, 208 броньованих бойових машин, 259 гармат і мінометів. Йдеться як про знищену, так і про пошкоджену техніку.

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"Бачимо, що втрати колосальні, і російські окупаційні війська весь час потребують підтягування резервів, які стягуються зі всієї Росії саме для поповнення втрат 200-их і 300-их. Також у них є проблеми з відмовниками та дезертирами, які кидають позиції й тікають", - сказав Фітьо.

Однак, за його словами, у росіян багато людського ресурсу і техніки на зберіганні, а військово-промисловий комплекс РФ працює, тому не варто недооцінювати ворога.

"Ми не воюємо з якимись там бомжами, ми воюємо з добре оснащеною і натренованою армією", - додав представник ЗСУ.

Нагадаємо, що окупанти РФ відкрили два напрямки для штурму Авдіївки. Російські загарбники останні два тижні проводять штурми конкретно за цими напрямками, сказав голова місцевої військової адміністрації Авдіївки.

Українські бійці виснажують та нищать окупантів. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва. ЗСУ тримають оборону та намагаються просуватись.

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