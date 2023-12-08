Росія зібрала 120 тисяч солдатів: генерал попередив про нове рішення Путіна

За словами генерала, окупанти спробують захопити Донецьку і Луганську області до кінця поточного року. Він також розкрив стратегію української оборони.

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Росіяни мають потенціал для наступу у зимовий період / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Росіяни незважаючи на важкі погодні умови, планують захопити Луганську та Донецьку області в межах адміністративних кордонів до кінця поточного року. Таку мету визначив російський лідер Володимир Путін. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZ.UA.

Як повідомив генерал-лейтенант, у Кремлі розраховували на те, що до 4 листопада вдасться окупувати території двох областей. Проте українські захисники зруйнували всі плани Москви, і тому терміни окупації територій в РФ перенесли на кінець року.

"Якщо у противника є сили та засоби — а він їх зосереджує, — він може наступати. З кінця січня російське угруповання на сході, яке сформували, понад 120 тисяч, поповнюється озброєнням, технікою, особовим складом з боку противника, тому має потенціал для виконання подальших завдань, у тому числі в зимовий період. Тому прив’язка до сезонів не має великого сенсу", — пояснив Ігор Романенко. відео дня

Генерал-лейтенант підкреслив, що стратегія українського військового керівництва передбачає необхідність неперервної протидії протягом усього року та у будь-який час доби.

"Питання тільки в тому, щоб нашим Силам оборони давали необхідні ресурси для виконання оборонних завдань і за наявності можливостей для нанесення противнику контрударів", — додав він.

За його словами, важливим елементом в системі оборони є будівництво інженерних споруд, мінування напрямків можливого наступу противника та загальна організація оборони на найбільш небезпечних ділянках.

Бойові дії на сході України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни просуваються до населеного пункту Богданівка на Бахмутськоиму напрямку. Противник тепер знаходиться поблизу окраїн цього населеного пункту. Тривають жорсткі бої за Богданівку. Про це повідомив військовий з 93-ї бригади "Холодний яр" Андрій Бабичев.

Військовий експерт Олександр Коваленко оцінив загрози оточення російськими окупантами Куп'янська Харківської області. За його словами, нових загроз для Куп'янська наразі немає.

Крім цього, російські окупаційні війська ведуть підготовку до четвертої хвилі наступу на Авдіївку, і, за словами речника УДА "Південь" Сергія Братчука, вони інтенсивно виконують штурмові операції на всьому фронті.

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