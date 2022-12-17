Путін їде в Мінськ тиснути на Лукашенка – ISW

Диктатор РФ може розглядати найнебезпечніший курс дій – відновлення наступу на Україну взимку 2023 року, кажуть аналітики.

Диктатор РФ Путін може спробувати знову тиснути на Лукашенка під час поїздки у Мінськ/ сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін збирається використати свою поїздку до столиці Білорусі для того, щоб натиснути на самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка. Президент РФ хоче отримати поступки в російсько-білоруській інтеграції.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Зустріч Путіна і Лукашенка 19 грудня буде першою зустріччю двох диктаторів в Мінську з 2019 року.

Зазначається, що Лукашенко уже готує собі інформаційні умови, щоб відхилитися від російських інтеграційних вимог, як у нього це виходило робити в останні десятиліття.

Також аналітики додають, що Путін можливо намагається оцінити найнебезпечніший курс дій – відновлення наступу на Україну взимку 2023 року. Російський диктатор може розглядати варіанти наступу на північ України або одразу на Київ.

Аналітики зазначають, що наразі, згідно з оцінками ISW, ймовірність російського вторгнення в Україну з Білорусі низка, проте можлива.

Крім цього, своєю поїздкою у Мінськ Путін може підігрівати шантаж можливим наступом на Україну з півночі і спробувати переконати Україну і Захід, що він таки хоче вторгнутися з Білорусі, кажуть експерти.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що російський диктатор Володимир Путін поки що не хоче вести серйозні переговори з Україною щодо завершення війни. Кремль не налаштований на серйозний діалог з Україною, натомість окупанти затягують війну і воюють на виснаження.

Нагадаємо, видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що російського диктатора Володимира Путіна попереджали про катастрофічні наслідки для Росії загалом та її економіки зокрема у разі повномасштабного вторгнення в Україну за місяць до нього.

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