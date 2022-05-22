"Путін – чорт!": учениця в РФ на шкільній "лінійці" заявила в мікрофон про підтримку України

Учениця в РФ на шкільній "лінійці" заявила в мікрофон про підтримку України/ Скрін з відео

У Росії в Республіці Дагестан школярка під час свята Останнього дзвінка привселюдно виступила проти війни РФ, яку та розв’язала в Україні, і назвала російського президента Володимира Путіна чортом.

Відповідне відео з’явилося у мережі – спочатку його оприлюднив білоруський опозиційний Telegram-канал NEXTA Live. У підписі до відео зазначається, що запис зробили в одній зі шкіл Дагестану в РФ.

Дівчина перед десятками присутніх заявила у мікрофон, що не підтримує війну, і виступила на підтримку України.

"Ні війні! Свободу Україні! Путін – чорт!" – вигукнула школярка у мікрофон, коли стояла посеред святкового майданчика.

Коли вона це озвучила, присутні були помітно здивовані. Та дівчина просто віддала мікрофон іншому школяру, який стояв поруч, і гордою ходою повернулася на своє місце у святковій шерензі.

Школярку звинуватили у дискредитації армії РФ

Пізніше стало відомо, що ця подія трапилася в дагестанському місті Ізбербаш.

Школярку після цього звинуватили у дискредитації російської армії, а на її маму склали протокол про невиконання батьківських обов'язків щодо виховання неповнолітніх.

Також з'явилася інформація, що випускниця планувала вступати до одного з московських вузів.

Школярка в Дагестані публічно виступила проти війни в Україні/ Telegram

Нагадаємо, українка провчила школяра з РФ і його батьків, коли підліток в аеропорту США заявив їй, що Росія повинна використати проти України ядерну зброю, щоб швидше закінчити війну.

Раніше повідомлялося, що в Росії оскандалилися з новим фейком – видали фанатів Путіна на Херсонщині за іноземних журналістів. Блогери Томас Рьопер і Джон Дуган, яких показали в сюжеті російського пропагандистського телеканалу, насправді ні в яких ЗМІ не працюють.

Томас Рьопер, який по суті є рупором Кремля, у пропагандистському сюжеті активно озвучував меседжі, які постійно звучать в РФ:

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