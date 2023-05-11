Путін боїться швидкої смерті Лукашенка: у Мережі розкрили плани диктатора щодо Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін на параді 9 травня в Москві зрозумів, що Олександр Лукашенко дійсно хворий, і тепер президент РФ побоюється того, що Білорусь вийде з-під впливу РФ у разі смерті свого самопроголошеного президента. Щоб виключити цей варіант, в Кремлі нібито знову розглядають сценарій поглинання Білорусі. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.
"Побачивши вчора Лукашенка, Путін зрозумів, що навіть приблизно не розумів наскільки у того погане здоров'я. Путін вважав, що хвороба Лукашенка - це звичайний прийом, яким можна при нагоді прикритися для відмови від візиту або від спілкування в телефонному режимі. Президент завжди відмахувався від доповідей в яких повідомлялося, що Лукашенко серйозно хворий, і вважав це вмілою грою (...), якою той може дурити кого завгодно, але лише не його. Але, в цей раз, президент був вражений, наскільки все дійсно погано", - йдеться у повідомленні.
За даними каналу, можливість швидкої смерті Лукашенка, Путін вважає величезною проблемою.
"Втратити контроль над ситуацією в Республіці Білорусь, з подальшою втратою цієї країни зі своєї сфери впливу - це страшний сон для президента Росії", - пише генерал СЗР.
Путін нібито обговорював можливі варіанти утримання Республіки Білорусь у своїй орбіті після смерті Лукашенка і прийшов до висновку, що "лише повне поглинання цієї країни в союзній державі, вірніше, фактичне приєднання до Росії в якості суб'єкта РФ - єдиний хороший варіант".
Крім того, президент країни-агресора і окупанта РФ вважає, що не можна ні в якому разі допустити прихід до влади наступника, призначеного Лукашенком, а всі його сини повинні перебувати в Росії під повним контролем до закінчення всіх процесів.
"Всім силовикам в Республіці Білорусь, за словами Путіна, повинні бути надані гарантії збереження їхньої безпеки, статусу і майна, а після інтеграції перерозподілити їх по російських регіонах. Путін сказав, що вважає забавним можливість пережити Лукашенка. Сам Путін, вчора не зміг нормально провести нараду з представниками керівництва військового блоку і, вислухавши не повну доповідь, відключив зв'язок. Президент ввечері знову скаржився на слабкість, запаморочення, біль у животі й нудоту. Поки лікування не надає очікуваний лікарями ефект", - резюмували на каналі.
Лукашенко хворий - що відомо
9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня перемоги.
Лукашенко, який брав участь у заході, не зміг пройти кілька сотень метрів до місця покладання квітів. Також він не був присутній на сніданку, який Путін влаштував для іноземних "гостей", а на його руці помітили бинт. Лукашенка відвезли на електромобілі, а після він швидко повернувся до Мінська.
Крім того, Лукашенко вперше не зміг виступити з промовою в Мінську 9 травня.
Радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів, що здоров'я білоруського диктатора Олександра Лукашенка погане вже не перший рік. При цьому, чим саме він хворіє, невідомо. Будь-яка зміна в його здоров'ї - це державна таємниця.
Британське видання The Mirror писало, що Лукашенка могли отруїти, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.
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