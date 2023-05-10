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"Путін дуже радий": у Мережі розповіли про важку хворобу Лукашенка

Анна Ярославська
10 травня 2023, 12:39 оновлено 10 травня, 12:47
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На фоні Олександра Лукашенка, який не міг пройти кілька сотень метрів, російський диктатор Путін виглядав досить бадьоро.
Олександр Лукашенко, Володимир Путін
Олександр Лукашенко і Володимир Путін на параді 9 травня в Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко у вівторок, 9 травня, приїхав до Москви на парад перемоги на Красній площі. Вигляд у нього був досить нездоровий, що нібито дуже порадувало президента країни-агресора Володимира Путіна. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

"Вчора у президента Росії Володимира Путіна був важкий день, який не приніс бажаного. Але є у вчорашньому дні для Путіна і один вдалий момент - важка хвороба Олександра Григоровича Лукашенка. На фоні важко хворого Лукашенка, який не міг пройти буквально кілька сотень метрів, Путін, який не без зусиль виконав цей шлях, виглядав досить бадьоро", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу під час вітання Путін і Лукашенко "обмінялися люб'язностями".

відео дня

"Путін запитав Лукашенка "як здоров'я", на що почув грубу відповідь "не дочекаєшся". Треба зазначити, що сильно скорочена програма параду Перемоги та інших заходів за участю президента - наслідок погіршення стану здоров'я самого Путіна", - додали на каналі.

Чим хворіє Лукашенко

Радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка розповів, що здоров'я білоруського диктатора Олександра Лукашенка погане вже не перший рік.

"Ми бачимо, що він старіє і фізично, і морально, прийшов час віддати його в антиквар", — сказав він в ефірі телеканалу Київ.

При цьому, чим саме хворіє Лукашенко, невідомо.

"Все його лікування тримається в секреті. Будь то страшний рак або звичайний грип, люди будуть думати, що це було. Кожна зміна в його здоров'ї - це державна таємниця", - сказав він.

Парад 9 травня на Красній площі

9 травня на Красній площі в Москві пройшов парад до Дня Перемоги, участь в якому взяв російський диктатор Володимир Путін. До глави Кремля приєдналися лише чотири іноземних лідера-президенти Киргизстану, Казахстану, Вірменії та Таджикистану.

Путін виступив зі своєю звичною пропагандистською програмою. Як завжди російський диктатор звинуватив у всіх бідах Україну, західний світ і розмріявся про "перемоги" російських окупантів.

Лукашенко, який брав участь у заході, не зміг пройти кілька сотень метрів до місця покладання квітів разом з російським диктатором Путіним і президентами Таджикистану, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, а також прем'єром Вірменії.

Він також не був присутній на сніданку, який Путін влаштував для іноземних "гостей", а на його руці помітили бинт.

Зазначимо, в 2023 році парад на 9 травня в Москві був досить скромним - в ньому не брала участь авіація, а серед іншої техніки був помічений лише один танк, який до того ж виявився музейним експонатом. Танк Т-34, що проїхав по Красній площі, був виготовлений в 1940-х роках в Україні.

Дивіться відео, що відбувалося 9 травня у Москві:

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новини Росії парад 9 травня Олександр Лукашенко Володимир Путін
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