Пригожин, Герасимов і Шойгу з'ясовують, хто стане винуватим, коли піде Путін - ГУР

На агресора Росію очікує неминуча геополітична поразка, тому верхівка вже думає про те, що буде в майбутньому, сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

https://glavred.net/ukraine/prigozhin-gerasimov-i-shoygu-vyyasnyayut-kto-stanet-vinovatym-kogda-uydet-putin-gur-10469308.html Посилання скопійоване

Пригожин, Шойгу і Герасимов думають про своє майбутнє після відходу Путіна - Юсов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Ватажок бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин, міністр оборони окупантів Сергій Шойгу і керівник Генштабу країни-агресора Росії Валерій Герасимов розбираються між собою щодо того, кого в підсумку "призначать" винуватим в поразці в розв'язаній проти України війні. Вони думають про своє майбутнє після того, як Володимир Путін піде з Кремля. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що сенс конфлікту Пригожина і Міноборони РФ полягає в пошуку цими фігурами свого майбутнього.

За його словами, верхівка думає про те, що робити після поразки Росії у війні проти України і відходу Путіна з влади.

відео дня

"Після неминучої геополітичної поразки Росії винних потрібно призначати заздалегідь і не опинитися серед них. Зараз Шойгу, Герасимов і Пригожин з'ясовують, хто з них винен", - вважає Юсов.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Також Андрій Юсов підкреслив, що в РФ змушені були скасувати ходу "безсмертного полку", тому що в Кремлі боялися, що росіяни йтимуть не з портретами учасників Другої світової війни, а з портретами загиблих на війні проти України російських окупантів.

Конфлікт Пригожина та Міноборони окупантів РФ

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин вирішив піти на відкритий конфлікт з Міністерством оборони окупантів РФ.

Зокрема, він виклав відео, на якому із застосуванням нецензурної лексики звернувся на адресу глави відомства Шойгу і начальника Генштабу Герасимова. Пригожин заявив, що у вагнерівців критичний дефіцит снарядів і поставив Міноборони вимогу вирішити це питання.

Пізніше Пригожин сказав, що бойовики Вагнера через нестачу боєприпасів вийдуть з окупованої частини Бахмута до 10 травня і передадуть свої позиції регулярним військам РФ. Втім, Україна не зафіксувала виведення бойовиків з міста.

Журналіст і телеведучий Євген Кисельов припустив, що у Пригожина можуть бути амбіції стати президентом РФ. Втім, на думку Кисельова, політичним шляхом Пригожину таких цілей добитися не вдасться. Керівництво в країні-окупанті Росії може змінитися тільки за умови перевороту.

Дивіться відео, в якому Кисельов розповів про шанси Пригожина стати президентом РФ

Інші новини: