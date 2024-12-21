"Путін – безумець": Ейдман пояснив, чому Трамп не "здасть" Україну

Важливо:
- Трамп не хоче йти з історії з Україною - він хоче угоду
- Путін - не раціональний актор, а безумець, як і Гітлер
Дональд Трамп хоче укласти угоду, він не хоче здавати Україну Росії, заявив соціолог, публіцист і автор книг Ігор Ейдман.
"Трамп - абсолютно цинічна людина, поєднання всіх вад, а його людські якості просто огидні, але він, на відміну від Путіна, не є божевільним параноїком", - наголосив він під час чату в Главреді.
Експерт зазначає, що Трамп керується інтересами і прекрасно розуміє: щоб мати гарний вигляд перед американцями, перед своїми виборцями, він має не просто не здати Україну.
"Якщо Трамп здасть Україну, він виглядатиме так, як виглядав Байден, коли американці здали Афганістан", - вважає він.
Соціолог також зазначає, що Трамп не хоче так йти з історії з Україною - він хоче угоду. При цьому Трамп не вважає, що ця угода вигідна Путіну.
"Але він не розуміє психологію Путіна, не розуміє, що Путін - не раціональний актор, а безумець, як і Гітлер. Якби Гітлер був раціональним актором, він би правив близько 50 років, як Франко в Іспанії, але ні, він ішов, як несамовитий, уперед і вперед, поки йому не зламали шию. Те ж саме і з Путіним", - не виключає він.
Ейдман додав, що Путіна вмовляти безглуздо, тому Кремль буде й надалі "трясти своїм пожухлим ліщиною та шантажувати світ, тому що це несамовите керівництво країни і несамовитий диктатор".
Дивіться відео - чат з Ігорем Ейдманом:
Раніше повідомлялося про те, що Трамп зустрінеться з Путіним. Трамп не хоче виглядати слабким, а Путін налаштований максималістськи, тому надій на мирну угоду мало.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ і Москва "готові до переговорів", говорив спеціальний представник адміністрації Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Як вважає чиновник майбутньої команди Трампа, новий президент США здатний зупинити війну.
Питання про мирні переговори слід ставити Росії, а не Україні, сказав представник українського МЗС Георгій Тихий. Якщо Москва не хоче миру, потрібно її до цього примусити, повідомляв Главред.
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Хто такий Ігор Ейдман
Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.
З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.
З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).
У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".
У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".
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