"Нехай під бомби йдуть сини Лукавого": білоруські матері влаштували яскраву антивоєнну акцію

Білорусь, проти війни / Telegram-канал "Союз матерів"

У Білорусі стартувала акція місцевих мешканок проти повноцінного втягування російським диктатором Путіним країни у війну Росії проти України. Про це повідомляється на Telegram-каналі "Союзу матерів".

"Матері Білорусі проти війни! Щоб показати це, вони кладуть іграшки своїх дітей там, де побачать люди, і пишуть, що вони думають про війну. У Білорусі триває жорстока боротьба з будь-якою незгодою. Тих, хто насмілюється хоч слово сказати проти влади, звільняють, б'ють і навіть можуть засудити до смертної кари. Тому жінки, які зважилися на цю дивовижну акцію, – для нас приклад", ‒ наголошується в пості.

Крім того, "Союз матерів" закликав усіх білорусів не мовчати і приєднуватися до і антивоєнної акції.

"Мій маленький слоник, мій улюблений котик, мій син. Твоя мати не дозволить позбавити тебе життя. Ми проти війни! Нехай під бомби йдуть сини Лукавого", - говорить одна з учасниць.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Олег Жданов сказав, що Білорусь готується до війни з Україною. Ймовірність того, що білоруська армія відкрито вступить у війну становить 50/50.

Також Жданов говорив, що у господаря Кремля Володимира Путіна є багато важелів впливу на білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

До того експерт каже, що зараз російський диктатор чинить тиск на білоруського - щоб змусити того повноцінно вступити у війну. Це вигідно РФ, бо відриється другий фронт, і Україна буде змушена відтягувати війська з інших напрямків.

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