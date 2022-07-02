Загроза атаки з Білорусі: у МВС попередили про ризики закидання ДРГ

Є інформація про можливі провокації з боку Білорусі, каже Євген Єнін.
Ознак формування ударних угруповань на території Білорусі немає, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.
Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, у розвідці стверджують про відсутність ознак формування ударних угруповань на території Білорусі.
Представник МВС уточнив, що в цьому питанні українці стикаються з масованим застосуванням дезінформації.
"На превеликий жаль, деякі представники місцевої влади підхоплюють цю дезінформацію, поширюючи паніку серед населення", - зазначив він.
У той же час Єнін підкреслив, що є інформація про можливі провокації, зокрема, направлення в Україну з Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.
"Саме тому нашими правоохоронцями введено посилений режим несення служби на блокпостах", - сказав він.
Раніше полковник запасу Олег Жданов сказав, що Білорусь готується до війни з Україною. Ймовірність того, що білоруська армія відкрито вступить у війну становить 50/50.
Також Жданов говорив, що у господаря Кремля Володимира Путіна є багато важелів впливу на білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
Жданов зазначив, що зараз Путін чинить тиск на Лукашенка, щоб змусити його повноцінно вступити у війну. Це вигідно РФ, так як відриється другий фронт, і Україна буде змушена відтягувати війська з інших напрямків.
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