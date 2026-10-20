Трамп знайшов слабке місце Путіна: що змусить Росію сісти за стіл переговорів

Максакова вважає, що санкції проти А7 та нафтових компаній можуть змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

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Слабке місце Путіна - Максакова назвала важіль тиску Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, скріншот із відео

Ключові тези:

Максакова вважає санкції проти А7 дієвим важелем тиску на Кремль

Санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" також завдали Росії збитків

Трамп може схилити Путіна до переговорів, якщо посилить тиск

Дональд Трамп знайшов дієві важелі тиску на диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна, які можуть змусити російське керівництво погодитися на переговори з Україною. Йдеться про санкції, які почали завдавати безпосередніх збитків оточенню російського президента. Про це заявила оперна співачка, громадська діячка та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова під час чату на Главреді.

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"Примусити Путіна сісти за стіл переговорів із Зеленським можна лише силою. Досі цей упир і його зграя замилювали очі та імітували переговорний процес. Коли вони не можуть здолати "велику рибу" наявними засобами, вони її просто зачіпають і виснажують", - заявила Максакова.

Які санкції можуть змусити Путіна до переговорів

Одним із ключових інструментів тиску Максакова назвала обмеження проти платіжної мережі А7, яку Росія та Іран використовували для обходу фінансових санкцій як альтернативу SWIFT. На її думку, саме ці заходи зачепили фінансові інтереси оточення Путіна.

"Мені здається, що саме санкції проти А7 (А7 - це глобальна платіжна мережа, яку використовували Росія та Іран для обходу фінансових обмежень, вона працювала як альтернатива SWIFT, - ред.) стали тим, що безпосередньо торкнулося активів путінського угруповання. Лише зараз вони безпосередньо почали зазнавати збитків", - зазначила Максакова.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Водночас вона відзначила вплив обмежень проти російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл". На думку ексдепутатки, сукупний ефект цих заходів створює передумови для зміни позиції російського керівництва.

Чи зможе Трамп домогтися конструктивних переговорів

Максакова вважає, що економічний тиск може підштовхнути російську верхівку до переговорів. Вона пов'язує подальший результат із готовністю американського президента повною мірою використовувати наявні інструменти впливу.

"Вже на підставі цього російська верхівка буде готова сісти за стіл переговорів. Це – очевидний прогрес. Тож Трамп знайшов справді дієві важелі. Якщо він використовуватиме їх повною мірою, то, звісно ж, у нього все вийде", - наголосила Максакова.

Дивіться запис розмови з Марією Максаковою, в якій вона розповіла про травми Путіна, його бункери та розробку "еліксиру безсмертя", чуму в Росії та про те, що зупинить диктатора:

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США розглядає можливість пом'якшення санкцій щодо танкерів так званого тіньового флоту. Відповідний крок було аргументовано прагненням знизити рекордні ставки фрахту шляхом пом'якшення санкцій тіньового флоту та дозволу на перевезення легальної нафти. Компанії, які бажають використовувати такі судна, повинні подавати заявки до Міністерства фінансів США.

Президент США Дональд Трамп відклав запровадження передбачених законом Грема мит і пов'язаних обмежень щодо Росії. Білий дім аргументував це тим, що рішення відповідає національним інтересам і офіційно призупинив мита та санкції на певний строк. Документ надавав президенту 30 днів на запровадження 100‑відсоткових мит на імпорт з кількох країн і містив положення про підвищені тарифи та санкції проти низки російських структур.

Держсекретар Марко Рубіо пояснив, що призупинення заходів пов'язане з необхідністю оцінити економічні наслідки для світової економіки. Він зазначив, що адміністрація використає паузу на 60 днів для аналізу впливу заходів. Указ Трампа був підписаний 16 жовтня, а сам закон Грема президент підписав 18 вересня.

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Про особу: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

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