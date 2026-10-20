Не мільйони, а лише 50 тисяч: Максакова пояснила, чого найбільше боїться Кремль

Протести в РФ можуть стати загрозою для Кремля: Максакова вважає, що 50 тисяч учасників здатні змінити поведінку силовиків і послабити владу Путіна.

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Марія Максакова про протести в Росії - що може зламати систему / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Максакова вважає, що для протестів у Росії достатньо 50 тисяч людей

Масові виступи можуть змусити силовиків не виконувати накази Путіна

Санкції США загрожують фінансовим схемам оточення Кремля

Для зміни політичної ситуації в Росії може вистачити 50 тисяч протестувальників, якщо силові структури відмовляться виконувати накази Володимира Путіна. Оперна співачка, громадська діячка та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова вважає, що внутрішній опір і масові виступи можуть перешкодити планам Кремля. Про це вона заявила під час чату на Главреді.

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Максакова вважає, що вирішальним чинником стане не абсолютна кількість учасників мітингів, а готовність силовиків захищати владу. На її думку, одночасні виступи в кількох містах можуть посилити тиск на систему та змінити поведінку правоохоронців.

"Спочатку людям завжди страшно, бо їм здається, що їх мало. Але їх стає більше, а потім ще більше. У підсумку настане критична точка, коли Росгвардія та інші силові структури просто не захочуть захищати злочинну путінську владу. І ця критична точка зараз не вимірюється мільйонами людей, що вийшли на протест, - достатньо буде й 50 тисяч", - заявила Максакова.

Вона також звернула увагу на роль страху перед можливими репресіями та погрозами Кремля. На її переконання, регулярні акції протесту можуть послабити цей чинник і показати, що накази влади не обов'язково виконуватимуться.

"Це чудовисько грає у свою психопатичну гру з самим собою. Путін звик лякати і звик, що його страшилки спрацьовують. Але зараз через постійні крики "Вовки! Вовки!" деякі вже перестали боятися", - зазначила Максакова.

Як протести можуть вплинути на рішення силовиків

Окремо Максакова наголосила на можливому саботажі наказів російського керівництва. Вона вважає, що суспільний тиск може стати додатковим чинником, який впливатиме на готовність силовиків виконувати розпорядження Путіна, зокрема в ситуаціях, пов'язаних із ядерними погрозами.

"Головне завдання зараз – домогтися того, щоб наказ Путіна було саботовано, навіть якщо він натисне на умовну "червону кнопку". Можливо, вже є люди, які не стануть виконувати наказ. Однак систематичні виходи незадоволених і протестуючих росіян на вулиці стали б додатковою гарантією цього", - заявила вона.

Максакова переконана, що невеликі мітинги також мають значення, оскільки можуть стати початком ширшого руху. Вона закликала підтримувати такі виступи та сприяти зростанню внутрішнього опору в Росії.

Дивіться запис розмови з Марією Максаковою, в якій вона розповіла про травми Путіна, його бункери та розробку "еліксиру безсмертя", чуму в Росії та про те, що зупинить диктатора:

Що Максакова сказала про гроші оточення Путіна

Ще однією темою заяви стали репарації та фінансові активи російської влади. Максакова вважає, що росіянам нав'язують страх перед майбутніми виплатами Україні, хоча масштаби привласнення державних ресурсів представниками режиму, на її думку, значно більші.

"До речі, росіянам нав’язують ідею про те, що репарації - це страшно. Однак жодні репарації не йдуть у порівняння з тим грабежем, який чинить путінський режим щодо росіян. Награбоване з лишком покриє всі репарації", - наголосила Максакова.

Вона також згадала санкції президента США Дональда Трампа проти мережі А7, яку пов'язує зі схемами збагачення найближчого оточення Путіна. На думку Максакової, американські механізми фінансових розслідувань дають змогу відстежувати транзакції за тривалий період і встановлювати місця зберігання виведених коштів.

Максакова стверджує, що йдеться про десятки трильйонів рублів, які Путін та його оточення могли вивести через відповідні схеми, а дії Вашингтона демонструють Кремлю обізнаність США щодо цих активів.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський політолог Антон Єрьомін висловив думку, що головною внутрішньою загрозою для Володимира Путіна стає сама чекістська система, яка у разі критичної ситуації може піти на усунення лідера задля власних інтересів. Вказуючи на військові поразки та стрімке падіння престижу диктатора, експерт навів історичну аналогію з Італією 1943 року, коли режим пожертвував ключовою фігурою заради збереження загальної системи влади.

Соціолог та політичний аналітик Ігор Ейдман наголосив, що внутрішньополітичне становище у 2026 році буде надзвичайно небезпечним для російського диктатора через формування потенційного наступника в середовищі правлячої еліти. Серед імовірних претендентів на цю роль він назвав Дмитра Козака, підкресливши, що той здатен стати компромісною фігурою між пітерською та московською вежами Кремля.

Політичний експерт Тарас Загородній, у свою чергу, звернув увагу на зростання напруги між регіональними чиновниками та федеральним центром РФ, прогнозуючи масштабні внутрішні потрясіння. За його словами, загострення системної кризи супроводжуватиметься блокуванням банківських операцій, а сума у 60 трильйонів рублів створює значні ризики для фінансової стабільності всієї країни.

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Про особу: Марія Максакова Марія Петрівна Максакова-Ігенбергс (24 липня 1977, Мюнхен, ФРН) – російська та українська (з 2016 року) оперна співачка (мецо-сопрано), громадська діячка, колишня депутатка Держдуми РФ VI скликання від партії "Єдина Росія" (виключена 16 лютого 2017 року). З грудня 2016 року проживає в Україні. Засуджує російське вторгнення в Україну. У жовтні 2017 року в інтерв'ю журналісту Айдеру Муждабаєву вибачилася перед українцями і кримськими татарами за голосування Держдуми РФ за анексію Криму Росією і підкреслила, що в момент голосування була відсутня в парламенті і країні, пише Вікіпедія.

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