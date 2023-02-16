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Провали окупантів б'ють по планах Путіна: в ISW зробили прогноз щодо послання 21 лютого

16 лютого 2023, 09:55
Минулого року Путіну довелося декілька разів відкласти своє послання парламенту агресора Росії через невдачі на війні і загострену критику дій Москви.
Путін, війська РФ
Путін навряд чи ризикне оголосити нову мобілізацію в Росії - Інститут вивчення війни / Колаж скріншот YouTube, Міноборони РФ

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін у своєму посланні до Федеральних Зборів навряд чи зважиться оголосити про нову мобілізацію або інші заходи, спрямовані на ескалацію війни проти України. Швидше за все, він зробить акцент на, мовляв, "інтеграції" окупованих територій, щоб видати її в якості нібито "досягнення". Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Аналітики ISW вважають, що Путін 21 лютого в рамках послання російському парламенту не робитиме заяв про нову мобілізацію або ж інші заходи щодо посилення війни проти України.

"Послання президента РФ до Федеральних Зборів, Держдуми і Ради Федерації Росії – це щорічна промова, внесена в російську Конституцію в лютому 1994 року. У 2022 році Путін декілька разів відкладав своє щорічне послання до Федеральних Зборів, ймовірно, сподіваючись, врешті-решт, використати цю промову, щоб відсвяткувати масштабні перемоги Росії в Україні, але не зміг це зробити через відсутність таких перемог і на тлі загостреної критики керівництва Кремля", - наголошується у зведенні.

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Експерти акцентували увагу на тому, що Путін, ймовірно, запланував свою промову на першу річницю визнання Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованому Донбасі. Мовляв, про "інтеграцію" захоплених територій України він оголосить в якості "військового успіху" російських загарбників.

"Путін, ймовірно, переупакує російські заходи щодо інтеграції окупованих територій до Російської Федерації як нове досягнення. Путін міг би оголосити про початок наступної хвилі мобілізації, хоча більшість індикаторів і оцінок свідчать про те, що наразі він цього не зробить", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Новий наступ Росії на Україну

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що у агресора Росії немає ресурсів для проведення масштабного військового наступу.

За даними розвідників, окупанти спробують організувати атаки в Донецькій і Луганській областях, щоб добитися певного просування.

Журналісти The New York Times опублікували статтю в якій йшлося про те, що Москва збирає десятки тисяч солдатів, щоб спробувати оточити ЗСУ на Донбасі. В якості відволікаючого маневру окупанти можуть відкрити другий фронт у Харківській і Сумській областях.

В Інституті вивчення війни припустили, що окупаційна армія Росії зіткнулася з проблемами під час наступу на Донбасі через недостатньо підготовлені війська. Більшість кадрів окупантів - мобілізовані.У якості прикладу аналітики згадали про ситуацію під Вугледаром, коли 155-та бригада морських піхотинців ворога була розгромлена військами ЗСУ.

Дивіться відео Главред - колишній командир батальйону Айдар Дикий зробив прогноз про дії військ РФ найближчими тижнями

Війна Росії проти України:

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