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Провалили план на мільярди доларів: експерт пояснив, чому Путін масово карає російську еліту

21 квітня 2022, 02:35

Те, що зараз відбувається в Україні – це вже третій етап війни, впевнений економіст Андрій Ілларіонов.

Експерт пояснив, чому Путін масово карає російську еліту/ Reuters

Так звана "спеціальна військова операція", яку розв’язав Путін, за його задумом мала затягнутися лише на чотири дні. Одна з причин, чому він так був у цьому впевнений – втрачені декілька років часу і мільярди доларів на спробу підкупити частину українських військових і державних осіб, які мали б посприяти "здачі" України.

Та вже у перші дні широкомасштабного вторгнення в Україну стало зрозуміло, що щось пішло не так. Про це розповів економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов під час чату на Главреді.

Ілларіонов зазначає, що зараз уже цілком зрозуміло: Путін не планував повномасштабну війну, і зараз РФ не в змозі її проводити проти України, маючи недостатню кількість сил і засобів.

"Він планував "спецоперацію" за участю великої кількості спецслужбістів, які упродовж багатьох років намагалися корумпувати частину українських військових і державних осіб, які повинні були в перші дні нападу перейти на бік агресора, або сприяти противнику в захопленні держустанов в Україні, або здатися йому", – каже експерт.

читайте такожУ Путіна називають війну з Україною "катастрофічною помилкою" і бояться ядерного удару - BloombergЦей факт доводиться ще й тим, що російський диктатор декілька разів звертався до українських військових і закликав їх провести переворот в Україні і взяти владу у свої руки. Він мотивував це так, що нібито з військовими у нього вийде домовитися краще, ніж з нинішньою українською владою.

"Той факт, що Путін настільки часто, публічно і відверто робив подібні звернення, говорить про те, що розмови про мільярди доларів, які були витрачені на приховану спробу корумпування частини українського керівництва, мають під собою серйозні підстави", – зазначає Ілларіонов.

Та провал спроби такого корумпування призвів і до провалу самої так званої "спецоперації", що змусило Путіна вдатися до зовсім інших дій.

"І тоді почався не інший етап, а зовсім інша операція, інша війна. Після провалу і цієї війни упродовж 25 днів Путін перейшов до третьої, принципово іншої кампанії, яка ведеться з 25 березня. Таким чином, те, що ми зараз спостерігаємо в Росії – спроби Путіна покарати частину силової еліти – є свідченням провалу його запланованої кампанії проти України", – підсумував експерт.

Раніше Ілларіонов розповів, що запасів зброї, які накопичила Росія раніше, вистачить, щоб продовжувати бойові дії проти України ще не один рік. Тому нам не варто розслаблятися після повідомлень про численні втрати російського озброєння і техніки на полі бою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін збирається продовжувати воювати проти України. Господар Кремля, схоже, боїться здатися слабким в очах США, тому після провалу головного плану щодо України вирішив зосередитися на Донбасі.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії
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