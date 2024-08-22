Прорив ЗСУ у Курську область може розбурхати внутрішні розбірки в РФ - Огризко

Зараз з'являється тисяча і одна версія провалу окупантів у Курській області і того, хто з генералів РФ про небезпеку знав.

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Версію про нехтування обороною Герасимова підтвердити не може ніхто / Колаж: Главред, фото: pixabay, Вікіпедія, Президент Росії

Після заходу українських сил на територію Курської області в країні-агресорі Росії почали шукати винних. В рамках цього у мережі з'явилася історія про те, що генерал Валерій Герасимов ще за два тижні знав про підготовку України до операції, однак не доповів про це Путіну та не вжив потрібних заходів.

Достовірно перевірити цю версію розвитку подій неможливо, адже знати, що було на столі у Герасимова ніхто не може. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, ця версія про Герасимова, скоріш за все, є творчим перебільшенням тих, для кого важливі відповідні політичні результати. Тому реагувати на подібні заяви не варто. Більше того - якщо залишити подібні теми на обговорення всередині РФ, це може зіграти на руку Україні.

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"Нехай це залишається темою для вітчизняних внутрішніх розбірок. А що більше цих розбірок буде в Росії, то краще для нас", - додав дипломат.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Операція ЗСУ у Курській області - що відомо

ЗСУ щодня поступово просуваються вперед у Курській області. Так 21 серпня, за даними аналітиків ISW, українські війська досягли незначного просування вперед у рамках операції на Курській ділянці фронту.

Успіхи українських сил на території Курської області посилили позицію України, зокрема перед обличчям ворога. Тому, за даними ЗМІ, представники української влади готують цієї осені ґрунт для можливих переговорів з Росією. Перемовини включатимуть три основних пункти.

Нагадаємо, що операція в Курській області продовжується, зокрема, окупанти можуть потрапити в котел. Про це заявив лейтенант Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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