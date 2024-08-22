Стабільність тільки в ефірі: окупанти майже в котлі на Курщині - Коваленко

Рустем Умєров під час зустрічі з американськими конгресменами назвав мету операції ЗСУ в Курській області.

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Окупанти майже в котлі на Курщині / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", google.com.ua

Операція в Курській області продовжується, зокрема, окупанти можуть потрапити в котел. Про це заявив лейтенант Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"На Курщині частина російських військ практично в котлі. У той же час, в ефірах у росіян все стабільно", - написав він в Telegram.

В свою чергу, міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з американськими конгресменами назвав мету операції ЗСУ в Курській області. Про це йдеться в заяві Міноборони.

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"Разом з командою поінформували американських партнерів про поточну ситуацію на фронті, зокрема у прилеглих до Сумщини територіях. Наші цілі там – очистити прикордоння від російських військових загроз й унеможливити ворожі обстріли та атаки на наші міста й села", – цитує Міноборони Умєрова.

Український міністр та американські конгресмени також обговорили важливі потреби армії. Очільник Міноборони наголосив на необхідності отримати швидкий дозвіл від союзників на повне застосування далекобійної зброї по цілях на російській території. Умєров зазначив, що це питання захисту мирних міст та сіл України.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Курська операція українських сил унеможливлює миротворчу концепцію третіх країн, яка припускає, що можна досягти миру завдяки тільки територіальним поступкам з боку України.

Також відомо, що ЗСУ в в Глушківському районі Курської області поступово затискають угруповання агресорів. Як результат – окупанти скоро будуть фактично відрізані від сполучення через річку Сейм.

Крім того, після прориву в Курську область 6 серпня українські бійці натхнені успіхами і вірять у перемогу.

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