'Свавілля дурнів': Невзоров прокоментував 'указ' Путіна про 'воєнний стан'

Невзоров прокоментував "указ" Путіна про "воєнний стан" на окупованих територіях України / Radiokp

Російський журналіст Олександр Невзоров, який виступає проти війни в Україні, прокоментував рішення кремлівського диктатора Володимира Путіна запровадити "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Як зазначив Невзоров у Telegram, Путін – це "істота, яка не має жодного уявлення про те, як розхльобувати ту криваву кашу, яку вона заварила під впливом галюцинацій та нахабства".

За його словами, впровадження "воєнного стану" є безглуздим заходом, який ніяк не змінює ситуацію. Просто Путін "методом тику" намагається впливати на незрозумілі та незнайомі йому процеси.

"Це ще одна дурість, яка доводить, що президент Росії, як мінімум, профнепридатний. Путін просто не знає, що йому робити і перебирає формальні прийомчики. Нічого нового у цьому оголошенні немає: військова цензура, свавілля дурнів, право влади на будь-яке беззаконня – все це існувало і без сьогоднішніх декларацій. Обговорювати це нудно", - написав журналіст.

Анексія Росією українських територій

30 вересня після проведення фейкових псевдореферендумів президент РФ оголосив анексію окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

Державна дума РФ на позачерговому засіданні у вівторок, 3 жовтня, схвалила незаконну анексію захоплених окупантами територій чотирьох областей, а 4 жовтня анексію ратифікувала Рада Федерації.

5 жовтня Путін остаточно затвердив анексію територій України, підписавши закони про так зване "входження" до складу Росії окупованих районів чотирьох українських областей.

19 жовтня стало відомо, що Путін оголосив про введення "воєнного стану" на окупованих територіях України. Згідно із виданим указом, його введуть з півночі 20 жовтня в окупованих районах чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

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