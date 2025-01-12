"Програшна ставка": Зеленський жорстко відповів на нові звинувачення Фіцо

Припинення поставок через Україну призвело до зростання цін на газ у Європі, стверджує Роберт Фіцо.

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Роберт Фіцо знову погрожує Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо погрожує накласти вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від Європейського Союзу. Він заявляє, що це стане відповіддю на припинення транзиту російського газу через українську територію.

"Якщо Зеленський вирішив завдати шкоди Словаччині та Євросоюзу, бо думає, що йому все зійде з рук, то я накладу вето на допомогу Україні в межах ЄС", - заявив глава словацького уряду, повідомляє Dennik N.

Фіцо наголосив, що "Словаччина має вирішити, чи буде вона потурати пасивній зовнішній політиці, чи прагнутиме розвивати життєвий простір у рамках ЄС і НАТО".

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"Припинення поставок через Україну призвело до зростання цін на газ у Європі. Тому я був у Брюсселі, щоб попередити Єврокомісію, що якщо ми не будемо працювати над імпортом газу в певному обсязі через Україну, то ми побачимо величезне зростання цін на газ", - сказав політик.

Окрім цього, очільник словацького уряду розповів, що під час свого візиту до Москви наприкінці минулого року, запитав, чи готова Росія постачати газ.

"Вони сказали "так", - додав Фіцо.

Відповідь Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський у своєму сервісі мікроблогів Х (колишній Twitter) іронічно зауважив: "Добре, що прем'єр-міністр Словаччини Фіцо нарешті повернувся з відпустки у розкішному готелі у В'єтнамі та зараз перебуває у Братиславі. Для нього особисто це має бути непростим випробуванням - перейти від життя в розкоші до спроб виправити власні помилки".

Глава держави переконаний, що помилкою Фіцо було вважати, що його "тіньові схеми з Москвою можуть тривати нескінченно".

"Ми запропонували свою допомогу народу Словаччини в період адаптації до відсутності російського газового транзиту, але Фіцо зарозуміло відмовився. Багато хто в Європі попереджав його, що нічого не робити і чекати - це не вихід. Тепер він вдається до піару, брехні та гучних звинувачень, щоб перекласти провину з себе на когось іншого", - зазначає він.

Зеленський зазначає, що але справжня проблема в тому, що "він зробив ставку на Москву, а не на свою країну, не на об'єднану Європу і вже точно не на здоровий глузд. Із самого початку це була програшна ставка".

"Ми сподіваємося, що подальша диверсифікація джерел постачання енергоносіїв до Європи, співпраця з Європейською комісією та реалізація політики президента Трампа щодо збільшення постачання американського газу на континент допоможуть розв'язати проблеми, спричинені недалекоглядністю деяких європейських діячів", - додав Зеленський.

/ @ZelenskyyUa

Як повідомляв Главред, Україна офіційно припинила транзит газу з Росії через свою територію в країни Європейського Союзу. Зупинка транзиту вже викликала напруженість у відносинах Києва з Угорщиною і Словаччиною, які найбільше залежать від поставок газу РФ.

Раніше повідомлялося, чому насправді Угорщина і Словаччина залежні від газу РФ. Михайло Гончар розповів, що обидві країни мають достатньо технічних можливостей для диверсифікувати постачання газу.

Нагадаємо, раніше Фіцо прокоментував зупинку транзиту газу РФ через Україну. Він заявив, що такий крок з боку України змусить країни Європейського Союзу страждати в майбутньому, на відміну від Російської Федерації. Прем'єр також зазначив, що в 2025 році політика його уряду буде незмінною.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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