Фіцо знову накинувся на Україну із звинуваченнями: у чому причина

У Словаччини з'явилися нові претензії до України.

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Транзит російського газу до Європи / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Robert Fico

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У Брюсселі мала відбутися зустріч між представниками України, Словаччини та ЄС

Фіцо заявив, що Київ, нібито, вийшов з обговорень

У Києві заяви словацького уряду заперечили

1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу до Європи. У Словаччині не хочуть з цим примиритися, тому вдаються до образ і погроз. Однак, тепер у Словаччини з'явилися нові претензії. Про це пише Politico.

Зазначається, що 7 січня у Брюсселі мала відбутися зустріч між представниками України, Словаччини та ЄС. Втім, за кілька годин до її початку Фіцо заявив, що Київ, буцімто, вийшов з обговорень.

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"У зв'язку з тим, що українська сторона не буде присутня... Єврокомісія вирішила скасувати зустріч", – повідомили у словацькому уряді.

За версією Братислави, міністри енергетики України та Словаччини мали зустрітися для обговорення наслідків завершення угоди про транзит російського газу до Європи через Україну.

Водночас, у Києві заяви словацького уряду заперечили. Посол в ЄС Всеволод Ченцов наголосив, що насправді, зустріч була ініційована Україною для обговорення погроз словацького прем’єра Роберта Фіцо щодо можливого припинення поставок електроенергії.

Посадовець підкреслив, що переговори про транзит газу не планувалися.

За його словами, міністр енергетики України Герман Галущенко планував взяти участь у дискусіях у Брюсселі, але був змушений залишитися вдома "через складну ситуацію в енергетиці". Замість того, щоб прийняти пропозицію Києва про онлайн-зустріч, представники Єврокомісії запропонували перенести її на іншу дату.

Припинення транзиту російського газу до Європи - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 грудня 2025 року Україна остаточно зупинила транзит газу країни-агресорки Росії через власну територію, що викликало обурення у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він заявив, що такий крок з боку України змусить країни Європейського Союзу страждати у майбутньому, на відміну від Російської Федерації.

Володимир Зеленський заявив, що впродовж 25 років обсяг транзиту російського газу через Україну до Європи складав понад 130 мільярдів кубометрів щороку. Натомість тепер цей обсяг дорівнює нулю, що є однією з найбільших поразок РФ.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що завершення транзиту газу в Європу через Україну не вплине на газопостачання для українських громадян.

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