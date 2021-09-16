"Прогрес нікчемний": Меркель різко висловилася щодо ситуації на Донбасі

Меркель розкритикувала нормандський процес / Getty

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила гучну заяву і назвала" нікчемним " прогрес у реалізації домовленостей щодо врегулюванню ситуації на Донбасі, писати ТАСС.

"Ситуація там складна, а прогрес нікчемний", - сказала політик у четвер, 16 вересня, в Парижі журналістам перед зустріччю з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Вона додала, що має намір з Макроном обговорити роботу в "нормандському форматі".

Участь США в переговорах щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський раніше критично висловився про перспективи Мінського формату і сказав, що робота переговорного майданчика себе не виправдала. Виходячи з цього, він має намір знайти альтернативні варіанти врегулювання збройного конфлікту на Донбасі під час дискусій з президентом США Джо Байденом і господарем Кремля Володимиром Путіним.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков стверджував, що Москва погодиться за участю США в переговорах щодо Донбасу у тому випадку, якщо переговорна повістка буде реалізована відповідно до інтересів Кремля.

Колишній посол США в Україні, американський дипломат Джон Гербст вважає, що Вашингтон не зможе взяти участь у переговорах щодо Донбасу. Причиною тому є небажання Німеччини, Франції та Росії бачити Штати в даному процесі.

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков вважає, що США можуть взяти участь не тільки в нормандському форматі щодо Донбасу, але і в консультаціях в рамках Будапештського меморандуму.