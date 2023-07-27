'Зміна влади': експерт розкрив, що Росію чекає переворот та громадянська війна

Тарас Загородній зауважив, що спочатку в Росії може бути палацовий переворот, потім громадянська війна, а точніше бунт.

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Загородній розповів, чи буде в Росії громадянська війна / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

На сайті Главред відбувся чат із політичним та економічним експертом Тарасом Загороднім. Спілкуючись із читачами, він розповів, що в Росії більш ймовірно на сьогоднішній день - громадянська війна чи палацовий переворот.

Експерт зазначив, що це можуть бути взаємопов'язані речі - спочатку палацовий переворот, потім громадянська війна, а точніше бунт.

"Точно буде третя чеченська війна, в цьому можна навіть не сумніватися. Тому що всі силовики Росії єдині в думці, що Кадирова потрібно прибирати за те, що він, як вони кажуть, "вкрав перемогу" у Другій чеченській війні. А це може стати катаклізмом, який здатен потягнути за собою інші війни", - зазначив Загородній.

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Політичний експерт наголосив, що у Росії відбудеться несподівана зміна влади. А несподівана зміна влади за наявності величезної кількості озброєних людей і зброї в країні завжди закінчувалася смутою в Росії, що дуже добре для нас.

Переворот у Росії

Нагадаємо, що ГУР розповіли, що Росії загрожує палацовий переворот, верхівка обговорює наступника Путіна. Зміна влади в країні-агресорі Росії може відбутися таємно, вважає начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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