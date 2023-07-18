"Привіт їм передавайте": Путін зганьбився, привітавши знищених окупантів

Диктатор РФ видав маячню під час зустрічі з губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим.

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Володимир Путін передав привіт знищеним окупантам / сайт Кремля, Facebook

Російський диктатор Володимир Путін передав привіт окупантам РФ, знищеним в Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим. Стенограма бесіди розміщена на офіційному сайті Кремля.

Кобзєв, говорячи про окупантів, які беруть участь в агресії проти України, розповів про одного зі знищених окупантів.

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"У нас 192 іркутянина нагороджені державними нагородами – орденами, медалями. З них наймолодший, герой Росії, – це рядовий Едуард Дьяконов, який загинув у Маріуполі в березні минулого року", — повідомив іркутський губернатор.

"Привіт їм усім передавайте", - відповів на це Путін.

Повідомлення на сайті Кремля / kremlin.ru

Нагадаємо, раніше Путін зганьбився з поїздкою на Херсонщину. Російський диктатор Володимир Путін під час відвідування окупаційних військ РФ в Україні в ході передачі військовим ікони говорив про Великдень у майбутньому часі.

Це свідчить про те, що, ймовірно, запис з поїздкою Путіна на окуповані території України був зроблений заздалегідь, незважаючи на повідомлення пропагандистів РФ про нібито сьогоднішній візит Путіна на захоплену Херсонщину.

Раніше після провалу ракетної атаки Путін зганьбився брехнею про "знищення" ЗРК Patriot. Президент країни-агресора Володимир Путін зганьбився заявою про те, що окупанти нібито знищили в Україні аж 5 комплексів ППО Patriot, при цьому відомо про те, що ЗСУ поки мають у своєму розпорядженні лише дві батареї американських ЗРК.

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