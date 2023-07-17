Від "Бункерного" до "Говоруна": експерт назвав двійників Путіна і їх відмінності

Розрізнити двійників Володимира Путіна можна за геометрією черепа, а також за поведінкою, підкреслив Дмитро Попов.

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У Володимира Путіна є кілька двійників / Колаж: Главред. Фото: Скріншот

Відомі щонайменше семеро людей, схожих на диктатора Володимира Путіна – які в різних місцях з'являлися, по-різному поводилися і мали різну зовнішність, заявив кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов.

Як розповів він в інтерв'ю Главреду, в Білорусі, в Гродно, 10 років тому зник чоловік, дуже схожий на Путіна, який був суддею: "Він зник взагалі і ніхто не знає, де він, але імовірно це один з них (двійників Путіна. - Главред)".

"Я відстежую трьох "клонів" і одного, якого я називаю "Бункерним". Він є оригіналом, але зовсім не факт, що це той самий Путін, який прийшов до влади у 2000 році, тому що у них дуже великі відмінності", — пояснив експерт.

За його словами, розрізнити двійників Путіна можна геометрії черепа. Крім того, двійники Путіна також дуже сильно відрізняються по поведінці.

"У "Бункерного" є певне захворювання. Яке – я не знаю, але знаю тільки одне: це захворювання серйозно вдарило по функціоналу опорно-рухового апарату. І права сторона "Бункерного" працює погано. Це права рука, вона практично завжди не працює, рідше – права нога. У "клонів" цього немає. Крім цього,"Бункерний" катастрофічно боїться за своє життя. Він возить за собою цілу поліклініку лікарів (одного разу доходило до 16 фахівців). Він розмовляє з людьми, якщо вони не проходять карантин, на дуже великих відстанях", — нагадав кандидат психологічних наук.

Скільки двійників у Путіна

За його підрахунком, на даний момент є чотири "клони" Путіна: "Четвертий з'явився зовсім недавно, і цього їм зовсім не шкода. Звідки він взявся – для мене загадка. Він відрізняється візуально і ігнорує взагалі всі вимоги безпеки, які тільки є, включаючи протоколи. Наприклад, він літає до Маріуполя на Мі-8 – низькошвидкісному вертольоті, який дуже легко, в принципі, зафіксувати і збити. І ця людина готова хапати за руку будь-якого, хто запропонує йому рукостискання. З майорами він руки тискав, входив дуже швидко в будь-який натовп. Наприклад, у Маріуполі, коли його там зустрічали жителі цього дивного, одного відбудованого кварталу. У Дагестані зовсім недавно був він же і цілувався з усіма підряд. Ось цього "клона" я називаю "Мандрівник".

Крім того, також є клон "Парадний" – це той, який приймає паради, впевнений профайлер. "Він не так часто з'являється, але ось останніх два паради приймав він. Він допускає сісти серед людей похилого віку у формі ветеранів, сідає поруч з ними, розмовляє, і відстань між ними буквально 20 сантиметрів. Тобто ця людина бактерій і вірусів точно не боїться", — підкреслив він.

Експерт також упевнений в тому, що є ще "Стадіонний" двійник Путіна, який виступає на стадіонах – при цьому у нього, як правило, дуже короткі, але дуже енергійні промови. При цьому він візуально відрізняється від "Бункерного", як і "Мандрівник".

"І є ще один - "Говорун". Він може говорити навколонауково, довго, багато і у нього добре поставлена мова. Я припускаю, що цей "Говорун" має або якесь відношення до науки або навіть вчену ступінь. Він в основному виступає на економічних форумах, конференція – там, де треба годинами про щось розповідати. І він іноді багато "хекає", - зазначив співрозмовник Главреда.

Попов додав, що двійника Путіна можна вирахувати по тому, як з ним спілкуються лідери інших країн: "Для мене індикатором є Олександр Лукашенко, який, коли перед ним "Бункерний", деренчить і трясеться від страху, а коли перед ним "клон", то він жартує, балагурить, веселиться, тобто поводиться абсолютно розслаблено".

Дивіться відео - інтерв'ю Дмитра Попова Главреду:

Раніше експерт назвав відмінності двійників Путіна. Є відразу кілька типів двійників диктатора Володимира Путіна, які замість нього беруть участь в офіційних заходах, розповів психолог Дмитро Попов. Серед них виділяється так званий "Бункерний" двійник Путіна, який найчастіше замінює президента РФ.

Нагадаємо, про використання Кремлем двійників Володимира Путіна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції, підкреслив він.

Глава військової розвідки України уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

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