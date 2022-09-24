Наказував бомбити українські міста: Путін призначив свого "улюбленця" новим заступником Шойгу

Михайло Мізінцев/ Telegram Pravda_Gerashchenko

У російській армії знову перестановки. Російський диктатор Володимир Путін звільнив заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення окупаційної армії.

На його місце поставили "улюбленця Путіна" Михайла Мізінцева. Це була перша перестановка у найвищому керівництві міністерства оборони РФ від початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Про такі зміни повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерал-полковника Михайла Мізинця", – зазначається у повідомленні.

Звільненого з цієї посади Дмитра Булгакова перевели на іншу роботу, проте поки що не повідомляється, на яку саме.

Що відомо про Михайла Мізінцева

60-річний генерал-полковник Михайло Мізінцев народився у Вологодській області РФ. У російських пропагандистських ЗМІ його називають "улюбленцем Путіна".

Він раніше очолював операцію в Сирії. Під час війни Росії проти України генерал-полковник очолював облогу Маріуполя. Зокрема, Мізінцев віддавав накази бомбити пологовий будинок і драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі.

Війна в Україні

Раніше радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що закінчити цю війну до кінця 2022 року практично неможливо. Хоч в РФ і слабка армія, проте країна-агресорка все-таки має значні ресурси.

Нагадаємо, на південному напрямку ворог продовжує свої спроби втриматися на рубежах оборони, але під впливом наших активних дій змушений облаштовувати нові, на більшій відстані від нинішньої лінії фронту.

Також раніше американське видання The New York Times повідомило, що російський диктатор Володимир Путін в останні тижні більш безпосередньо зайнявся стратегічним плануванням війни в Україні, в тому числі і відхиливши прохання своїх генералів дати дозвіл на відступ з Херсона.

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