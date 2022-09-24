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Завершити війну до кінця року практично неможливо, реальність жорстокіша – Подоляк

24 вересня 2022, 15:43

Росія хоч і показала, що її армія слабка, проте ще має багато ресурсів.

Завершити війну до кінця року практично неможливо, реальність жорстокіша – Подоляк
Подоляк відповів, чи може Україна завершити війну до кінця року/ УНІАН, ОП

Закінчити цю війну до кінця 2022 року практично неможливо. Хоч в РФ і слабка армія, проте країна-агресорка все-таки має значні ресурси.

Насамперед у Росії великі резерви живої сили, і вона їх не шкодуватиме, кидаючи у бій. Про це розповів радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю для Report.

"Ми хотіли б закрити цю тему, і не тільки референдуму, а й загалом питання окупації з боку РФ і повного звільнення наших територій. Але реальність більш жорстока, і це життя. Треба розуміти, що хочу особливо відзначити, що у Росії великі резерви живої сили, і зараз оголошено мобілізацію. Росія не шкодуватиме людей, яких буде "витрачати" на цю війну", – заявив радник голови ОП.

Україна і весь світ уже мали можливість переконатися у слабкості армії РФ та її військово-промислового комплексу. Також стало очевидно, що у країни-агресорки на сьогодні немає талановитих військових керівників. Тому можна зробити висновок, що Росія не була повністю готова до цієї війни, зазначає Подоляк.

Проте все-таки Росія ще має велику кількість ресурсів – як живої сили, так і техніки й боєприпасів. Тому прогнозувати, коли саме будуть звільнені українські території, поки що складно, наголосив радник голови ОП.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що на південному напрямку ворог продовжує свої спроби втриматися на рубежах оборони, але під впливом наших активних дій змушений облаштовувати нові, на більшій відстані від нинішньої лінії фронту.

Також раніше американське видання The New York Times повідомило, що російський диктатор Володимир Путін в останні тижні більш безпосередньо зайнявся стратегічним плануванням війни в Україні, в тому числі і відхиливши прохання своїх генералів дати дозвіл на відступ з Херсона.

Нагадаємо, в Офісі президента жорстко відреагували на застосування російськими окупантами в Україні безпілотників, поставлених Іраном агресору. Іран вирішив підтримати вбивства українців, підкреслив Михайло Подоляк.

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війна в Україні вторгнення Росії Михайло Подоляк
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