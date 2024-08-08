Нові деталі розмови: Єрмак розповів, що сказав Трамп Зеленському

Глава Офісу президента України зазначив, що не вірить у появу президента США, який не буде підтримувати Україну та не успідомлюватиме загрозу з боку РФ.

https://glavred.net/ukraine/novye-detali-razgovora-ermak-rasskazal-chto-skazal-tramp-zelenskomu-10586984.html Посилання скопійоване

Єрмак розкрив нові деталі переговорів Зеленського і Трампа / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак висловив свою думку щодо можливого впливу перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США на Україну. Глава Офісу Президента підкреслив, що це не становить загрози для продовження підтримки України. Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, телефонна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським підтвердила "хороші відносини" та повагу американського мільярдера до України та її влади. Єрмак також повідомив, що під час розмови Трамп проявив живий інтерес і уважно вислухав інформацію про ситуацію в Україні.

Єрмак підтвердив, що Трамп дійсно сказав Зеленському не звертати увагу на чутки про його нібито готовність поступитися Путіну на шкоду інтересам України для швидкого завершення бойових дій.

відео дня

"Так, він це сказав. Що не треба звертати увагу на "фейк ньюз", які з'являються про це. Що він чітко розуміє, що це за війна, і що Америка підтримувала і буде підтримувати Україну. І це дуже важливо", – сказав керівник ОП.

На зауваження щодо проросійської риторики кандидата Трампа на посаду віцепрезидента Джей Ді Венса, Єрмак зазначив, що необхідно працювати над зміною цієї позиції. Він також зауважив, що останнім часом навіть риторика Джей Ді Венса почала змінюватися.

Єрмак додав, що не вірить у можливість появи президента США, який не розумів би загрози з боку Росії і був би проти підтримки України.

"Між США і Україною вже відбулися історичні зміни. Ми стали партнерами, дійсно, в нас дуже потужні союзницькі відносини. І я не вірю в те, що будь-який наступний президент Сполучених Штатів буде налаштований інакше", – сказав Єрмак.

На питання щодо можливості візиту Трампа в Україну під час виборчої кампанії, Єрмак зазначив, що Трамп "має запрошення", але не впевнений, чи він ним скористається, і додав, що організувати такий візит було б складно. Водночас, на думку керівника ОП, більш ймовірно, що кандидат, який переможе на виборах – Трамп чи інший, – відвідає Україну ще до інавгурації.

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Вибори в США - що відомо про заяви Трампа щодо України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час передвиборчого заходу у Філадельфії кандидат у віцепрезиденти від Дональда Трампа, Джей Ді Венс, закликав до встановлення миру в Україні, наголосивши на необхідності завершення конфлікту. Він також зазначив, що українцям бракує військових для ведення бойових дій, і повторив заяву Трампа про те, що Росія не вторглася б в Україну, якби він був президентом. Венс бачить можливість досягнення миру в Україні.

Президент України Володимир Зеленський та його команда активно працюють над здобуттям підтримки трьох осіб, наближених до Трампа, про що повідомляє Politico.

Трамп, у свою чергу, запевнив Зеленського, що не буде підтримувати Путіна у війні проти України і пообіцяв домагатися "справедливого миру".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред