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Пригожин підриває режим Путіна, оскільки не отримав нагороду за Бахмут - ISW

Анна Ярославська
29 травня 2023, 07:38 оновлено 29 травня, 08:24
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Випади Пригожина на адресу Путіна і Міноборони РФ в поєднанні з його хвастощами досягненнями "Вагнера" можуть свідчити про розчарування ватажка ПВК.
Путін, Пригожин
Пригожин злиться на Путіна, оскільки не отримав "нагороду" за Бахмут / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ватажок російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин в черговий раз побічно підірвав режим кремлівського диктатора Володимира Путіна, критикуючи бюрократичну машину в РФ. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це, найімовірніше, пов'язано з образою на те, що він не отримав обіцяну Кремлем нагороду за нібито "захоплення" Бахмута.

Як йдеться у звіті ISW, Пригожин, відповідаючи на запитання журналіста про те, що російські державні ЗМІ забороняють будь-які дискусії про "вагнерівців", заявивши, що неназвані російські бюрократи лише виграють від такої цензури найближчим часом, від одного до трьох місяців, перш ніж "народ почне чинити опір і почне ненавидіти бюрократів".

Пригожин заявив, що російські офіційні особи змогли б скористатися своєю історичною здатністю піддавати російське суспільство цензурі, якби РФ не почала війну проти України.

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"Коментарі Пригожина, найімовірніше, націлені на Путіна, якого російські державні ЗМІ зазвичай зображують як лідера, який безпосередньо займається невеликими інфраструктурними проектами і життями простих росіян", - зазначають аналітики.

Експерти ISW вважають, що Пригожин, можливо, нападає на Путіна за те, що керівник Кремля не дав йому обіцяну нагороду за захоплення Бахмута.

"Випади Пригожина на адресу Путіна і Міноборони Росії в поєднанні з його хвастощами досягненнями "Вагнера" можуть свідчити про те, що Пригожин розчарований тим, що не отримав обіцяної компенсації за "перемогу" в битві за Бахмут", - йдеться у звіті ISW.

Ситуація в Бахмуті

25 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони.

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їхні позиції займуть російські солдати, підпорядковані Міністерству оборони країни-агресора.

Тим часом президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що попри заяви ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід його бойовиків з Бахмута 25 травня, "вагнерівцям" не дадуть вийти з міста.

Інші новини:

новини Росії Володимир Путін Євген Пригожин ПВК Вагнер
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