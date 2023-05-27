УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ПВК Вагнер готує переворот у РФ: Гіркін завив через погрози Пригожина

Олексій Тесля
27 травня 2023, 16:38 оновлено 27 травня, 16:42
197
У певний момент бойовики Євгена Пригожина можуть спробувати зробити переворот, волає Ігор Гіркін.
Гіркін, пригожин
Ігор Гіркін звинуватив Євгена Пригожина в підготовці перевороту / t.me/kazansky2017/Скриншот

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) звинуватив заправилу бандформувань ПВК Вагнера Євгена Пригожина в підготовці держперевороту в РФ.

На його думку, саме з цим пов'язане виведення найманців Вагнера з Бахмута Донецької області, про що раніше говорив Пригожин.

"Стрілок" пояснив, що тилові центри "вагнерівців" розташовані в багатьох регіонах РФ, далеко від кордонів з Україною.

відео дня

Це створює небезпеку того, що в певний момент бойовики Пригожина можуть спробувати зробити переворот, волає Гіркін.

"Пригожин зробив крок до смути <...> Пригожин оголосив війну частині військово-політичної номенклатури <...> Заявлена спроба перевороту <...> В наявності загроза того, що найближчим часом буде здійснений державний переворот", — розкукурікався Гіркін.

Дивіться відео - Гіркін волає через підготовку Пригожиним держперевороту:

Screenshot
Ігор Гіркін не виключає держпереворот в РФ / скріншот

Раніше Гіркін знову пройшовся по міністру оборони РФ Шойгу. Він назвав його "тупим, як пробка" і заявляв, що Шойгу "рідкісне поєднання дурня, злодія і мерзотника".

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

Читайте більше:

Євген Пригожин Ігор Гиркин ПВК Вагнер
Реклама

Головне за день

Повалення Путіна може підвищити загрозу для НАТО - ВПС Британії

Повалення Путіна може підвищити загрозу для НАТО - ВПС Британії

17:25 Політика
Провокація окупантів: спецслужби РФ застосовують хімічну зброю на Запоріжжі - ГУР

Провокація окупантів: спецслужби РФ застосовують хімічну зброю на Запоріжжі - ГУР

16:23 Україна
"Мають виконати 8 вимог": ОП різко присадив РФ за "нові умови завершення війни"

"Мають виконати 8 вимог": ОП різко присадив РФ за "нові умови завершення війни"

14:09 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:25

Повалення Путіна може підвищити загрозу для НАТО - ВПС Британії

16:41

Що робити, якщо втратив обручку: про що говорять народні повір'яВідео

16:39

Молодший онук від Орбакайте поїхав останнім: всі з родини Пугачової втекли з РФ

16:38

ПВК Вагнер готує переворот у РФ: Гіркін завив через погрози ПригожинаВідео

16:23

Провокація окупантів: спецслужби РФ застосовують хімічну зброю на Запоріжжі - ГУРВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:36

Подарунок за 70 тисяч доларів: Волошин вразив Трінчер розкішним сюрпризом

15:34

"Прорив диверсантів" і удар по авто військових РФ: на Брянщині йдуть бої – ЗМІ

15:33

Джонні Депп в захваті від роману своєї дочки Лілі-Роуз з дівчиною - ЗМІВідео

15:11

У РФ відкрито пропонують усунути Путіна: "Треба вибрати когось іншого"Відео

Реклама
14:41

ЗСУ можуть зайти з території РФ: експерт про несподіваний сценарій контрнаступуВідео

14:39

Гороскоп на завтра 28 травня 2023: Левам - момент кульмінації, Терезам - компромісиВідео

14:20

В Україні різко підвищать частину пенсій: коли саме і хто отримає ще 1000 грнВідео

14:09

"Мають виконати 8 вимог": ОП різко присадив РФ за "нові умови завершення війни"

13:51

400 українських військових розпочали навчання на танках Abrams - NYTВідео

13:12

Три знака зодіаку, чиє літо почнеться з незабутніх авантюрВідео

13:08

Неспокійне серце: Ді Капріо підозрюють у романі з супермоделлю Іриною ШейкВідео

13:03

Із загадкою впораються лише 25% людей: потрібно знайти 7 чудес світу на малюнку

12:56

"Майже на 1000 грн": в Україні збільшать мінімальну зарплатню

12:06

Кіркоров вперше вийшов у світ з новою пасією

12:02

Що ніколи не робили 28 травня, щоб весь рік не страждати: прикмети і заборониВідео

Реклама
11:45

"Настав час повертати своє": Залужний виклав у Мережу надихаюче відеоВідео

11:40

"Ми завжди готові": Данілов пояснив, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУВідео

11:31

Під Бердянськом "приліт" у базу відпочинку з великою кількістю окупантів – ЗМІ

10:46

Вагнерівці йдуть з Бахмута "на інші три точки" – ДаніловВідео

09:53

Медведчук коректував плани ФБС щодо створення окупаційних режимів в Україні – СБУВідео

09:44

Ракетна атака на Дніпро: загинуло двоє людей та понад 30 постраждалихВідео

08:45

Путін знову "тягне" Україну на переговори: аналітики пояснили його план

08:41

Україна офіційно попросила у Німеччини надпотужні крилаті ракети Taurus - ЗМІ

08:20

Дійсно дієвих для України гарантій безпеки може бути лише двіПогляд

07:46

Окупантам у Бахмуті загрожує пастка: ЗСУ можуть почати нову фазу операцій – ISWВідео

07:30

Яку спідницю вибрати на літо 2023: топова модель, що перетворює на королеву

07:20

Діагноз від Пригожина: Росія цю війну не виграєПогляд

06:20

Кривавого кухаря апаратно множать на нульПогляд

05:50

Як правильно зробити опудало: класні ідеї для вашого саду та городу

05:32

"Пригожин ще не йде з України": Жданов оцінив, чи зможуть ЗСУ відбити Бахмут

04:00

Яке сьогодні свято: чому 27 травня особливий день і кого потрібно привітати

03:30

До НАТО може вступити частина України - NYT

02:50

Такого ви ще не чули: який колір українською називається "блаватний"Відео

02:05

Як захистити плоди від птахів: неймовірний фокус дає стовідсотковий результат

01:35

"40 ПВК ділитимуть владу в РФ": Росію роздеруть після заходу ЗСУ в Крим – ДикийВідео

Реклама
26 травня, п'ятниця
23:40

Окупанти в Бахмуті під щільним артилерійським вогнем, у них шалені втрати - ЗСУ

23:05

Хочуть "вдарити" по ЗАЕС: РФ готує масштабні провокації у найближчі години - ГУРВідео

22:35

Справжній обман зору: в цій оптичній ілюзії нереально знайти цифру 7

22:18

Повернення окупованих територій України - це політична проблема - Папа РимськийВідео

21:46

"Жорстко прилетіло": у Маріуполі прогриміли два потужні вибухиВідео

21:41

Марк Фейгін. Пригожин йде в політику, і росіянам це подобаєтьсяВідеоблоги

21:41

На півдні ЗСУ "перемололи на фарш" дві роти окупантів і спалили багато техніки РФ

21:09

Зберете гору смачних огірків влітку: прикмети на 27 травня і що не можна робитиВідео

21:04

"Це сміття": Фаріон "оцінила" людей, які не говорять українською мовоюВідео

20:51

"Раша, гудбай": Данилко розповів, як на Євробаченні Пугачова підтримала його хіт

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти