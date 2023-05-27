ПВК Вагнер готує переворот у РФ: Гіркін завив через погрози Пригожина

У певний момент бойовики Євгена Пригожина можуть спробувати зробити переворот, волає Ігор Гіркін.

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Ігор Гіркін звинуватив Євгена Пригожина в підготовці перевороту / t.me/kazansky2017/Скриншот

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) звинуватив заправилу бандформувань ПВК Вагнера Євгена Пригожина в підготовці держперевороту в РФ.

На його думку, саме з цим пов'язане виведення найманців Вагнера з Бахмута Донецької області, про що раніше говорив Пригожин.

"Стрілок" пояснив, що тилові центри "вагнерівців" розташовані в багатьох регіонах РФ, далеко від кордонів з Україною.

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Це створює небезпеку того, що в певний момент бойовики Пригожина можуть спробувати зробити переворот, волає Гіркін.

"Пригожин зробив крок до смути <...> Пригожин оголосив війну частині військово-політичної номенклатури <...> Заявлена спроба перевороту <...> В наявності загроза того, що найближчим часом буде здійснений державний переворот", — розкукурікався Гіркін.

Дивіться відео - Гіркін волає через підготовку Пригожиним держперевороту:

Ігор Гіркін не виключає держпереворот в РФ / скріншот

Раніше Гіркін знову пройшовся по міністру оборони РФ Шойгу. Він назвав його "тупим, як пробка" і заявляв, що Шойгу "рідкісне поєднання дурня, злодія і мерзотника".

Нагадаємо, раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил Украни. За його словами, такі інженерні споруди застаріли, щонайменше, на 80 років.

За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже не ефективні.

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