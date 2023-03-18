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Пригожин і Кадиров можуть стати загрозою владі Путіна - зовнішня розвідка Естонії

18 березня 2023, 19:41
Поведінка радикальної частини оточення Путіна може бути ознакою паніки і розуміння того, що війна проти України – велика помилка, вважають розвідники.
Путін, Пригожин, Кадиров
У Кадирова і Пригожина є свої армії, тому вони можуть стати загрозою владі Путіна - СЗР Естонії / Колаж ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

На тлі розв'язаної Росією війни проти України на російському політичному полі активізувалися радикальні сили. Їхня поведінка може бути ознакою паніки та розуміння того, що рішення розпочати війну було великою помилкою. Керівник бойовиків ПВК Вагнера Євген Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров можуть стати загрозою для влади Путіна, оскільки у них є свої армії. Про це заявили в Службі зовнішньої розвідки Естонії.

Як повідомляє Bild, естонські розвідники опублікували доповідь, в якій проаналізували поведінку російської верхівки на тлі війни проти України. На думку фахівців, на перший план в Росії намагаються вийти радикальні сили. Навіть помірковані в нещодавньому минулому російські високопосадовці стали робити екстремістські заяви.

"Їхня поведінка може бути ознакою паніки. Можливо, вони зрозуміли, що війна в Україні була величезною помилкою, яку вже не виправити, і тепер єдиний шлях — продовжити боротьбу, використовуючи все більш радикальні методи", - вважають автори доповіді.

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Крім того, у зовнішній розвідці Естонії припустили, що подібна радикалізація верхівки – частина плану Путіна, який намагається показати – в Росії є ще більш екстремістські групи, і вони можуть опинитися біля керма країни.

Саме тому, припускають розвідники, Путін дозволив Пригожину і Кадирову розширити свій вплив в публічному полі.

У Службі зовнішньої розвідки Естонії припустили, що Путін стурбований появою альтернативи своєму режиму, тому зробив ставку на дискредитацію можливих опонентів за допомогою їхніх радикальних заяв. Приклад - колишній президент РФ Медведєв, який раніше вважався відносно ліберальним політиком, а тепер погрожує застосуванням ядерної зброї.

Як підкреслили в естонській СЗР, радикальні настрої верхівки можуть вийти з-під контролю Кремля. Вплив ультрарадикалів зростає, а Пригожин і Кадиров можуть загрожувати владі Путіна, оскільки у кожного з них є свій приватна військова структура.

Криза в Росії і розпад держави

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше сказав, що ситуація всередині держави-агресора Росії загострюється. Конфлікт між Міноборони і ватажком Вагнера Пригожиним посилюється. Подоляк спрогнозував серйозне внутрішнє протистояння в РФ вже найближчими місяцями.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що процес розпаду Росії вже запущено. За його словами, потрібно не допустити поширення ядерної зброї. Крім того, як вважає Данілов, в Росії є особистості, які готові до повалення Путіна.

Начальник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов заявив, що країна-окупант Росія зазнала серйозних втрат під час бойових дій проти України. За 3 місяці економіка РФ не дозволить їй продовжувати війну.

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Війна Росії проти України:

Рамзан Кадиров Євген Пригожин війна Росії та України
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