Нехай чемно поводиться і їде до України: Піонтковський розніс Сі Цзіньпіна і дав пораду Києву

В Україні перебільшують значення поїздки лідера КНР Сі Цзіньпіна до столиці країни-агресора Москви, вважає російський політолог Андрій Піонтковський.

Цзіньпіну після візиту до Москви слід відправитися до Києва-Піонтковський / Колаж ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

В Україні занадто серйозно ставляться до поїздки глави Китаю Сі Цзіньпіна до столиці країни-окупанта Росії. Його "мирні" ініціативи щодо війни слід відкинути. Потрібно пояснити Цзіньпіну, щоб він чемно поводився з обома сторонами війни, і після поїздки до Москви в обов'язковому порядку відправився до Києва. Про це заявив російський політолог, опозиціонер Андрій Піонтковський.

В інтерв'ю Апостроф він сказав про те, що українська преса перебульшує значення поїздки Цзіньпіна до Росії і його можливих подальших ініціатив.

"Мені здається, що в українських медіа якось занадто болісно сприймається візит Сі і надається йому занадто велике значення. Хто такий Сі? Не перший і не останній іноземний лідер, який приїде з абсолютно неприйнятними пропозиціями", - вважає експерт.

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Він нагадав про те, що 16 червня до Києва приїжджали лідери Франції Макрон, Італії Драгі та Німеччини Шольц. Тоді писали про нібито їхні пропозиції Зеленському погодитися на переговори з Москвою. Їхні ініціативи були відкинуті, після чого провідні країни Євросоюзу посилили підтримку України.

"Пам'ятаємо, куди їх послали. І погодьтеся, що різко посилилася за останні півроку підтримка з боку Німеччини, Франції та Італії. І товариша Сі потрібно дуже ввічливо, дотримуючись всіх протокольних процедур спілкування з китайським імператором, послати за тією ж адресою. Я не розумію, в чому ажіотаж", - зазначив політолог.

Також він додав, що після поїздки Цзіньпіна до Москви дистанційної розмови із Зеленським недостатньо. Його слід чітко закликати до ввічливості і дотримання послідовності. В рамках такого підходу глава КНР повинен приїхати і до Києва.

"Потрібно на дипломатичному рівні пояснити товаришеві Сі, що якщо він погодився бути посередником між військовим злочинцем і державою-жертвою агресії, то нехай він все одно ввічливо поводиться з обома сторонами. Якщо він їде до Москви, то після цього – ласкаво просимо до Києва. Ми його, до речі, поведемо, як і Макрона, і Шольца до Бучі, Ірпеня і познайомимо з "подвигами" його союзників", - підкреслив Андрій Піонтковський.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Лідер КНР Сі Цзіньпін 20-22 березня відвідає Москву. Він приїде на запрошення російського директора Володимира Путіна. За підсумками перемовин сторони повинні підписати ряд спільних угод.

У Китаї заявили, що Пекін під час візиту до Москви буде відстоювати свою, мовляв, "об'єктивну позицію" з регіональних і міжнародних питань. У КНР відкинули плани щодо постачання зброї агресору РФ і закликали до завершення війни Росії проти України шляхом "перемовин".

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що Цзіньпін у ході перемовин з Путіним зібрався обговорити схеми ухилення від санкцій і війну в Україні. Як вважають експерти, КНР хоче стати посередником між Києвом і Москвою.

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