Пригожин хоче прибрати з посади Шойгу та повернути Мізінцева - експерти США

Ватажок ПВК "Вагнер" хоче усунути з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

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Пригожин хоче "скинути" Шойгу із посади Міністра оборони / Коллаж скриншот YouTube

Засновник ПВК "Вагнер", які воюють на боці російських окупантів, Євген Пригожин намагається усунути з посади міністра оборони країни-агресорки Росії Сергія Шойгу після "вирішальної перемоги в Бахмуті". Замінити його планує на відставного заступника оборонного відомства Михайла Мізінцева.

"Силовики, схоже, не досягли успіху у своїх спробах залякати Пригожина і змусити його підкоритися. Пригожин заявив, що готовий боротися з "бюрократами", і звинуватив їх у спробі отримати більше влади, використовуючи "Вагнер" для ведення війни", - йдеться у звіті ISW.

Пригожин також звинуватив неназваних чиновників у байдужості до загибелі росіян на фронті і саркастично заявив, що майбутній міністр оборони Росії перебуває в Бахмуті вже більше тижня, відповідаючи на запитання, чи прийняв Шойгу його запрошення відвідати лінію фронту в Бахмуті.

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Експерти наголошують, що не так давно Пригожин оприлюднив свою співпрацю з колишнім заступником міністра оборони Росії з логістики, а нині заступником командувача ПВК "Вагнер", генерал-полковником Михайлом Мізінцевим, і не виключено, що Пригожин намагається просунути Мізінцева на заміну Шойгу.

"Пригожин, ймовірно, знає, що Путін не зовсім переконаний у здатності Шойгу виграти війну, і, можливо, сподівається, що вирішальна перемога в Бахмуті дасть йому важелі впливу, щоб замінити Шойгу на чиновників, пов'язаних з Вагнером. І Пригожин, і Шойгу, ймовірно, сприймають цю ворожнечу як питання екзистенції", - говориться у звіті ISW.

Дивіться відео про те, як Пригожин щоденно критикує військове керівництво РФ:

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, що ЗСУ контрнаступають у Бахмуті. Всього за дві доби ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 2 кілометрів.

Захисники України стабілізували фланги. Українські атаки відтіснили російську лінію фронту. Це, ймовірно, дозволило відновити безпечніше використання ключової дороги постачання.

Бійці ЗСУ в Бахмуті добилися часткових успіхів, йде оборонна операція. Ситуація залишається складною, російські окупанти підтягують своїх штурмовиків. Йдуть важкі бої.

Армію РФ очікує справжня катастрофа. Подоляк зазначив, що Україна вже перехопила ініціативу на полі бою. Він натякає на те, що контрнаступ ЗСУ почнеться навесні і триватиме протягом літа.

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