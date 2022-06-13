Приїзд Шольца до Києва може не відбутися: у Німеччині не підтвердили його можливий візит

Шольц може не приїхати до Києва разом з Макроном і Драгі / Фото Reuters

Приїзд канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва може не відбутися цього тижня, як це було анонсовано раніше. В уряді Німеччини досі цю інформацію не підтвердили. Про це заявив представник Шольца, повідомляє Sky News.

"Ми досі цього не підтверджуємо", - сказав представник Шольца.

Раніше німецьке видання Bild писало, що Шольц хоче приїхати до Києва разом з лідерами Франції та Італії, проте дата офіційного візиту не називалася.

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Нещодавно стало відомо про те, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідають Україну 16 червня. Візит планувався за день до того, як Європейська комісія надасть висновок щодо заявки України на отримання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

У Німеччині критикують Шольца

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

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