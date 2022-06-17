"Прибуває вчасно": Шольц висловився щодо постачання зброї для битви за Донбас

Шольц про стоки постачання озброєння / "Вікіпедія" і ua.depositphotos.com/

Влада Німеччини передадасть Україні важке озброєння вчасно, аби країна змогла використати його в битві за Донбас, заявив в інтерв'ю для dpa німецький канцлер Олаф Шольц.

За інформацією ЗМІ, Берлін стикається з різкою критикою з боку Києва щодо темпів поставок і типу зброї. Українська сторона неодноразово закликала до відправки німецьких танків і літаків, однак Німеччина поки санкціонувала лише поставку зенітних танків.

Шольц відповів на питання, чи отримає Україна важке озброєння вчасно, щоб змінити ситуацію на Донбасі.

"Воно прибуде вчасно...Ви знаєте, що вже є довгий список клієнтів, які чекають на зброю два і три роки", - зазначив він, маючи на увазі, що протокол доставки повинен був бути змінений на користь України.

За його словами, конкретні зразки будуть поставлені після того, як українські військові пройдуть навчання.

"Ми поставимо протиракетну систему, яка здатна врятувати Одесу або Київ. Ми також вирішили разом з Великобританією і США, що ми поставимо реактивні системи залпового вогню", - додав Шольц.

У Німеччині критикують Шольца

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що незважаючи на рішення німецького уряду поставляти важке озброєння для України, складається враження, що канцлер Олаф Шольц не хоче цього робити і затягує час.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО на базі в Рамштайні було прийнято рішення передати Україні 50 зенітних самохідних установок типу Гепард. Але досі їх не надали через брак боєприпасів.

Пізніше стало відомо про те, що Німеччина може передати Україні лише три реактивних системи залпового вогню Mars II, замість чотирьох. Це може статися через нестачу боєприпасів.

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