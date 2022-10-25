Прем'єр Британії Ріші Сунак вперше висловився про війну в Україні

Ріші Сунак / pixabay , wikipedia.org

Новий прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у своєму першому виступі заявив, що війна, яку президент Росії Володимир Путін розв'язав проти України, призвела до дестабілізації енергетичних ринків і ланцюгів поставок у всьому світі.

"Буде правильно вам пояснити, чому я тут стою перед вами на посаді нового прем'єр-міністра. Зараз наша країна стикається з глибокою економічною кризою. Все ще видимі наслідки COVID-19, путінська війна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки і ланцюги поставок по всьому світу. Попередній уряд допустив помилку. Мене обрали лідером моєї партії і вашим прем'єр-міністром, частково, щоб виправити їх. І ця робота починається зараз", - заявив британський прем'єр.

Сунак також заявив, що завжди буде вдячний екс-прем'єру Борису Джонсону за його надзвичайні досягнення на посаді глави уряду.

Що відомо про Ріші Сунака

Сунак став першим прем'єр-міністром Великої Британії з південноазіатським корінням. Його батьки-індійці, які працювали в сфері медицини і фармацевтики, емігрували до Британії зі Східної Африки в 1960-х роках.

У 2015 році він був обраний до Палати громад. В уряді Джонсона він обіймав посаду головного секретаря казначейства Великої Британії, а в лютому 2020 року очолив це міністерство.

Однак у 2022 році Ріші Сунак один з перших пішов у відставку через незгоду з економічною політикою Джонсона.

Сунак засуджує політику російського диктатора Володимира Путіна і його варварську війну проти України. Раніше він закликав не пускати Путіна на саміт G20. Також Сунак заявляв, що в разі призначення його на посаду прем'єр-міністра його першою поїздкою буде поїздка до Києва. Він заявляв, що після обрання його на цю посаду підтримка Британією України не зменшиться.

Нагадаємо, колишня прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трас 20 жовтня оголосила про відставку. Вона заявила, що йде у відставку з поста прем'єр-міністра після бурхливих 45 днів на посаді.

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