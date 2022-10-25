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Новим прем’єрміністром Британії офіційно став Ріші Сунак: як це вплине на підтримку України

25 жовтня 2022, 13:51

На посаді його затвердив король Великої Британії Чарльз у вівторок, 25 жовтня.

Риши Сунак, Великобритания
Новим прем’єрміністром Британії офіційно став Ріші Сунак/ Twitter Rishi Sunak, pixabay.com

Ріші Сунак офіційно став новим прем'єрміністром Великої Британії. Його на цій посаді у вівторок, 25 жовтня, офіційно затвердив король Великої Британії Чарльз.

Король Чарльз доручив 42-річному Сунаку сформувати новий уряд. Про це повідомляє Sky News.

"Ріші Сунак офіційно став прем'єрміністром (Британії – ред.) після аудієнції у короля в Букінгемському палаці", – зазначається у повідомленні.

Очікується, що у найближчі години Сунак виступить із першою на цій посаді офіційною промовою.

Сунак став 57-м прем'єром Великої Британії. Лише за 2022 рік у Британії змінилися два прем’єрміністри – до Сунака цю посаду займали спочатку Борис Джонсон, а потім Ліз Трас. При цьому Ріші Сунак став наймолодшим главою уряду за минулі два століття.

Перед аудієнцією Сунака у короля туди прибула Ліз Трас, щоб офіційно заявити про свою відставку після 49 днів перебування на посаді. Король прийняв її відставку.

Що відомо про Ріші Сунака

Сунак став першим прем'єрміністром Великої Британії з південноазіатським корінням. Його батьки – індійці, які працювали в сфері медицини і фармацевтики, емігрували до Британії зі Східної Африки в 1960-х роках.

У 2015 році він був обраний до Палати громад. В уряді Джонсона він займав посаду головного секретаря казначейства Великобританії, а в лютому 2020 року очолив це міністерство.

Проте у 2022 році Ріші Сунак один з перших пішов у відставку через незгоду з економічною політикою Джонсона.

Сунак засуджує політику російського диктатора Володимира Путіна і його варварську війну проти України. Раніше він закликав не пускати Путіна на саміт G20. Також Сунак заявляв, що у разі призначення його на посаду прем'єрміністра його першою поїздкою буде поїздка у Київ. Він заявляв, що після обрання його на цю посаду підтримка Британією України не зменшиться.

Нагадаємо, колишня прем'єрміністр Великобританії Ліз Трас 20 жовтня оголосила про відставку. Вона заявила, що йде у відставку з поста прем'єрміністра після бурхливих 45 днів на посаді.

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