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План визволення Харківщини розробили силами України, США та Британії - The New Yorker

23 жовтня 2022, 00:40

Українські війська кинулися до російських позицій в Харківській області, що явно застало російських воєначальників зненацька.

ВСУ, війна, українські військові
Стали відомі подробиці звільнення Харківщини ЗСУ / 93-тя ОМБр Холодний Яр

План наступу ЗСУ під Балаклією на Харківщині спільно розробили силами України, США і Великобританії на одній з військових баз в Європі.

При цьому"американські та британські військові допомагали відточувати стратегію українців". Про це йдеться в матеріалі американського видання The New Yorker.

Відзначається, що початковою ідеєю був наступ широким фронтом на Херсон. Однак командно-штабні навчання показали, що це дорого обійдеться українській техніці і живій силі.

"Планувальники зупинилися на ідеї, яка дозволила б скористатися цією вразливістю: наступ на два фронти. Незабаром після цього Резнікову повідомили про ці плани", - пише видання.

Автори підкреслили, що після тижня наступу в Херсонській області, українські війська "кинулися до російських позицій в Харківській області, що явно застало російських воєначальників зненацька".

"Через те, що так багато підрозділів було перекинуто на південь, ряд територій на північному сході охороняли недостатньо оснащені російські сили і ОМОН з невеликим бойовим досвідом", - розповіли журналісти.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, раніше Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. .

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, перестали виходити на зв'язок.

Радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Армія України отримала можливість наносити удари на Донецькому напрямку.

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ЗСУ Харківська область війна Росії та України
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