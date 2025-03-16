Припинення вогню в Україні: у Путіна розповіли про 'сигнал' для Трампа

Росія вже довела свої "занепокоєння" до США, заявив Юрій Ушаков.

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У РФ прокоментували пропозицію Дональда Трампа / колаж: Главред, скріншот: відео

Що відомо:

У Кремлі заявили про спробу "дати перепочинок українським військам"

Росія довела свої "занепокоєння" до США

У Кремлі прокоментували заклик до перемир'я в Україні та розповіли про відповідь президенту США Дональду Трампу.

"Сприймаємо це як спробу дати перепочинок українським військам, які зараз переживають важкі часи, російська армія наступає на всіх напрямках, і в цій ситуації можемо сприймати (перемир'я) як якусь спробу дати час для переозброєння і перегрупування українським військовим", - цитують пропагандисти РФ помічника російського диктатора Юрія Ушакова.

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За його словами, Росія довела свої "занепокоєння" до США, а контакти між РФ і США тривають, але не на рівні президентів.

Ушаков при цьому додав, що зустріч Трампа з Путіним буде організовано, щойно "з'явиться необхідність" і стверджує, що зустріч можна організувати досить швидко.

Припинення вогню - останні новини за темою

Раніше Андрій Сибіга розповів про те, що США можуть натиснути на Кремль у разі відмови РФ від припинення вогню. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США про негайне припинення вогню, сказав глава МЗС.

Раніше в Reuters дізналися вимоги РФ для припинення вогню. Володимир Путін висунув кілька ключових вимог для припинення бойових дій.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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Хто такий Юрій Ушаков? Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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