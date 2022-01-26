Представник Росії в ТКГ висловився щодо ініціативи визнання "ЛДНР"

За словами Гризлова, ініціатива про визнання "ЛДНР" надійшла лише від 11 депутатів, а навіть не від самої фракції.
Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи представник Росії Борис Гризлов заявив про відданість Росії Мінським угодам, відповідаючи на питання про ініціативу про визнання "ЛНДР",повідомляє Telegram української делегації в ТКГ.
За словами Гризлова, ініціатива про визнання "ЛДНР" надійшла лише від 11 депутатів, навіть не від самої фракції. У той же час Російська Федерація, нібито, підкреслює свою відданість Мінським домовленостям в цілому.
Переговори по Донбасу
Президент Володимир Зеленський 10 грудня розповів про те, що в Києві вивчають два сценарії подальших переговорів щодо Донбасу: підключення до процесу США і проведення прямих переговорів з російським главою держави Володимиром Путіним. На Заході такий діалог підтримують.
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15 грудня Зеленський провів зустрічі з канцлером ФРН Шольцем і президентом Франції Макроном. Лідери країн домовилися продовжити діалог по Донбасу в рамках нормандського формату і докласти зусиль до виконання паризьких домовленостей 2019 року. Також вони закликали Росію до конструктивних переговорів.
Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Москва може погодитися на нову зустріч в рамках "Нормандії" в тому випадку, якщо Україна нібито піде на реалізацію Мінських угод.
Керівник ОП Андрій Єрмак говорив, що Україна вже направила країнам-партнерам покроковий план Києва по Донбасу. Крім того, він додав, що США вже прийняли рішення підключитися до діалогу про врегулювання конфлікту. Також готова допомогти Туреччина. Проводяться консультації з Великобританією.
Президент Зеленський підкреслив, що план Києва по Донбасу був відправлений США, Франції, Німеччини та Росії. На його думку, механізм можна запустити за допомогою Парижа, Берліна і Вашингтона.
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