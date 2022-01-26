Представник Росії в ТКГ висловився щодо ініціативи визнання "ЛДНР"

Борис Гризлов заявив про "відданість" Росії Мінську / Кремль

Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи представник Росії Борис Гризлов заявив про відданість Росії Мінським угодам, відповідаючи на питання про ініціативу про визнання "ЛНДР",повідомляє Telegram української делегації в ТКГ.

За словами Гризлова, ініціатива про визнання "ЛДНР" надійшла лише від 11 депутатів, навіть не від самої фракції. У той же час Російська Федерація, нібито, підкреслює свою відданість Мінським домовленостям в цілому.

Переговори по Донбасу

Президент Володимир Зеленський 10 грудня розповів про те, що в Києві вивчають два сценарії подальших переговорів щодо Донбасу: підключення до процесу США і проведення прямих переговорів з російським главою держави Володимиром Путіним. На Заході такий діалог підтримують.

читайте такожРосія влаштувала демарш на засіданні ТКГ

15 грудня Зеленський провів зустрічі з канцлером ФРН Шольцем і президентом Франції Макроном. Лідери країн домовилися продовжити діалог по Донбасу в рамках нормандського формату і докласти зусиль до виконання паризьких домовленостей 2019 року. Також вони закликали Росію до конструктивних переговорів.

Реклама

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Москва може погодитися на нову зустріч в рамках "Нормандії" в тому випадку, якщо Україна нібито піде на реалізацію Мінських угод.

Керівник ОП Андрій Єрмак говорив, що Україна вже направила країнам-партнерам покроковий план Києва по Донбасу. Крім того, він додав, що США вже прийняли рішення підключитися до діалогу про врегулювання конфлікту. Також готова допомогти Туреччина. Проводяться консультації з Великобританією.

Президент Зеленський підкреслив, що план Києва по Донбасу був відправлений США, Франції, Німеччини та Росії. На його думку, механізм можна запустити за допомогою Парижа, Берліна і Вашингтона.

Читайте також: