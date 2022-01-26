УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Представник Росії в ТКГ висловився щодо ініціативи визнання "ЛДНР"

26 січня 2022, 23:17

За словами Гризлова, ініціатива про визнання "ЛДНР" надійшла лише від 11 депутатів, а навіть не від самої фракції.

Борис Гризлов
Борис Гризлов заявив про "відданість" Росії Мінську / Кремль

Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи представник Росії Борис Гризлов заявив про відданість Росії Мінським угодам, відповідаючи на питання про ініціативу про визнання "ЛНДР",повідомляє Telegram української делегації в ТКГ.

За словами Гризлова, ініціатива про визнання "ЛДНР" надійшла лише від 11 депутатів, навіть не від самої фракції. У той же час Російська Федерація, нібито, підкреслює свою відданість Мінським домовленостям в цілому.

Переговори по Донбасу

Президент Володимир Зеленський 10 грудня розповів про те, що в Києві вивчають два сценарії подальших переговорів щодо Донбасу: підключення до процесу США і проведення прямих переговорів з російським главою держави Володимиром Путіним. На Заході такий діалог підтримують.

читайте такожРосія влаштувала демарш на засіданні ТКГ

15 грудня Зеленський провів зустрічі з канцлером ФРН Шольцем і президентом Франції Макроном. Лідери країн домовилися продовжити діалог по Донбасу в рамках нормандського формату і докласти зусиль до виконання паризьких домовленостей 2019 року. Також вони закликали Росію до конструктивних переговорів.

Реклама

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Москва може погодитися на нову зустріч в рамках "Нормандії" в тому випадку, якщо Україна нібито піде на реалізацію Мінських угод.

Керівник ОП Андрій Єрмак говорив, що Україна вже направила країнам-партнерам покроковий план Києва по Донбасу. Крім того, він додав, що США вже прийняли рішення підключитися до діалогу про врегулювання конфлікту. Також готова допомогти Туреччина. Проводяться консультації з Великобританією.

Президент Зеленський підкреслив, що план Києва по Донбасу був відправлений США, Франції, Німеччини та Росії. На його думку, механізм можна запустити за допомогою Парижа, Берліна і Вашингтона.

Читайте також:

viber
новини Росії ТКГ Борис Гризлов новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Представник Росії в ТКГ висловився щодо ініціативи визнання "ЛДНР"». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Китайський гороскоп 2022: надзвичайна удача, здійснення бажань, щастя в любові і грошах в рік ТиграКитайський гороскоп 2022: надзвичайна удача, здійснення бажань, щастя в любові і грошах в рік Тигра Гороскоп на сьогодні, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удачаГороскоп на сьогодні, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удача Фінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарункиФінансовий гороскоп на тиждень 24-30 січня: Левам - везіння, Терезам - борги, Водоліям - подарунки Збудуться всі мрії і навіть більше: кому зі знаків зодіаку неймовірно пощастить вже в лютомуЗбудуться всі мрії і навіть більше: кому зі знаків зодіаку неймовірно пощастить вже в лютому Чого не врахував Путін, коли почав погрожувати Україні війноюЧого не врахував Путін, коли почав погрожувати Україні війною
23:57

Вчені відповіли, яке харчування допоможе "збити" ризик діабету

23:55

У Росії розповіли, коли нададуть відповідь США щодо "гарантій безпеки"Відео

23:17

Представник Росії в ТКГ висловився щодо ініціативи визнання "ЛДНР"Відео

22:55

Вчені назвали головний недолік смарт-годин

22:52

Росія поставила умову для зустрічі лідерів нормандського форматуВідео

Реклама
22:38

У Парижі завершилися переговори радників нормандської четвірки: всі подробиціВідео

22:08

Єрмак підбив підсумки переговорів у Парижі: наступна зустріч через два тижні

21:57

Туреччина запропонувала перенести переговори ТКГ щодо Донбасу до Стамбулу

21:56

Брак якої речовини загрожує хворобою серця - коментар дієтолога

21:39

З 1 лютого в супермаркетах різко подорожчають пакети: скільки заплатимоВідео

21:21

ЄС інвестує близько 6,5 млрд євро в економіку УкраїниВідео

21:04

"Не підемо на компроміс": НАТО передало Росії свою відповідь на "гарантії безпеки"Відео

20:54

"Єдина Росія" просить Путіна почати поставки озброєння до "ЛДНР"Відео

20:37

Подарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіакуВідео

20:26

Травесті-діва Монро показала, на що чіпляла чоловіків на сайтах знайомств в нульових

20:19

"Ситуація непередбачувана": посольство США просить американців залишати УкраїнуВідео

20:13

Газпром здійснив ще один крок до завершення сертифікації ПП-2

19:52

ПАРЄ визнала повноваження делегації РФ, які оскаржувала Україна

19:40

Maruv запідозрили у вагітності

19:37

США передали Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки"Відео

Реклама
19:30

Попередження владі: чому Британія заговорила про плани КремляПогляд

19:07

Гороскоп на завтра, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумерангаВідео

19:05

Агресія Росії: Чехія передасть Україні 4 тисячі артснарядів

19:04

Як зараз виглядає Пуговка з серіалу Татусеві доньки - 20-річна Катерина Старшова

19:00

У 7 разів дорожче, ніж торік: ціни на капусту в Україні досягли рекордної позначкиВідео

18:29

Як зупинити блювоту і нудоту в домашніх умовах: що потрібно зробити в першу чергу

18:23

Путін може використовувати війська біля України в середині лютого - ДерждепВідео

18:20

"Не маєте права вирішувати": США озвучили теми-табу в переговорах із Росією

18:18

"Молотком він і вбив мою маму": з українською заробітчанкою в Польщі розправився серійний вбивцяВідео

18:07

Збудуться всі мрії і навіть більше: кому зі знаків зодіаку неймовірно пощастить вже в лютомуВідео

17:58

Тиждень носила мертвий плід через відмову в аборті: у Польщі померла вагітна двійнею жінкаВідео

17:34

Дружина Гордона здивувала збільшеним бюстом: "Подарує Дмитру ще одну чарівну дитину"

17:29

Удача і везіння: як число народження може передбачити долю - нумерологіяВідео

17:23

Віталій Портников. Кремль хоче озброїти ДонбасВідеоблоги

17:23

В Україну йде небезпечна погода з потужним снігопадом і морозомВідео

17:00

Прикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:45

Нові варіанти для Путіна і "заходи у відповідь" Москви: Лавров вибухнув погрозою на адресу ЗаходуВідео

16:34

Парламент збільшив мінімальний розмір аліментівВідео

16:32

У моду на 2022 рік повернулися неповторні жіночі куртки в стилі 90-х, від яких віє свободоюФотоВідео

16:20

Спаду цін на продукти поки чекати не варто - причинаВідео

Реклама
16:19

Курс долара в Україні зріс до максимуму за чотири рокиВідео

16:15

Комаровський розповів, що можна і не можна робити при харчовому отруєнні

16:00

Як пов'язані білки в крові і старіння організму - відповідь вчених

15:37

Гороскоп на лютий 2022 року для Близнюків: флірт, романтика і великий прибутокВідео

15:36

"Ковідна" тисяча Зеленського: українці за два дні купили ліків на рекордну сумуВідео

15:20

Пластичний хірург розповів, які операції найпопулярніші серед українок

15:17

Леся Нікітюк примірила сексуальну нижню білизну на камеру

15:10

З якого віку і до скількох років можна робити пластичну операцію: хірург пояснив всі нюанси

15:05

Росія не здатна на повномасштабне вторгнення в Україну: Кулеба пояснив причинуВідео

14:17

У Парижі проходить нормандська зустріч: всі подробиціВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти