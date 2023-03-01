Передбачив трагедію в Туреччині: сейсмолог заявив про "мегаземлетрус" в Росії в березні

Вчений Френк Хугербітс з Нідерландів спрогнозував руйнівні підземні поштовхи у Туреччині та Сирії. Тепер він зробив новий прогноз.
На своєму YouTube-каналі Solar System Geometry Survey (SSGEOS) він повідомив, що Росія постраждає від підземних поштовхів.
За словами вченого, протягом першого тижня березня на Землі може статися "мегаземлетрус" магнітудою 8,5 і вище.
"Набагато більш виражені коливання знову позначили західну частину Тихого океану. Від Камчатки, Курильських островів і Японії на півночі, через Філіппіни, а також через Сулавесі, Хальмахеру і можливо навіть через море Банда, Індонезія. У будь-якій з цих областей 3 або 4 березня може статися що-небудь значне", - сказав Хугербитс.
Він підкреслив, що в перший тиждень березня може спостерігатися сильна або дуже сильна сейсмічна подія.
"Це те, що повинно насторожити всіх. Якщо ви перебуваєте в сейсмонебезпечній зоні, вам завжди потрібен план на випадок надзвичайних ситуацій. Коли земля починає тремтіти, ви повинні мати можливість дуже швидко вийти зі свого будинку чи будівлі. Це врятує життя", - пояснив вчений.
Що говорять в РФ про землетрус
Як передають російські пропагандисти, російські експерти піддали критиці заяви дослідника. Директор інституту теорії прогнозу землетрусів і математичної геофізики РАН Петро Шебалін назвав його віщуном по зірках, а не вченим.
Директор Камчатського відділення Геофізичної служби РАН Данило Чебров запевнив, що ознак землетрусу на півострові немає.
Землетруси в Туреччині та Сирії
Вранці 6 лютого у Туреччині сталася серія потужних землетрусів. Землетрус магнітудою 7,7 став найпотужнішим в країні з 1939 року - тоді, 84 роки тому, загинули майже 33 тисяч осіб, близько 100 тисяч постраждали.
Землетрус також стався в Сирії. Крім того, завдано збитків двом населеним пунктам і понад 70 селам в провінції Західний Азербайджан.
Згідно з останніми даними, число загиблих в Туреччині досягло понад 40 тисяч.
Президент України Володимир Зеленський відправив до Туреччини українських рятувальників, які будуть задіяні під час розбору завалів.
У Туреччині рятувальники витягли з-під завалів житлового будинку українку з її 4-річним сином. Матері з дитиною вдалося вижити після того, як будівля впала в результаті масштабного землетрусу.
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