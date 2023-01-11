Президенти Польщі та Литви приїхали до Львова: Зеленський підписав спільну декларацію

Глави трьох держав підписали Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

Зеленський, Дуда, Науседа / twitter.com/JakubKumoch, t.me/V_Zelenskiy_official/4729

Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув до Львова.

Там глава держави зустрівся з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

Повідомляється, що вони підписали Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Ми відчуваємо підтримку наших братніх народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу!",- написав президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Канцелярія польського президента в Twitter опублікувала фото і повідомила про підписання декларації.

Зеленський, Дуда, Науседа / twitter.com/JakubKumoch

"Президенти Польщі, Литви та України сьогодні у Львові підписали Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника", - йдеться у повідомленні.

"За результатами переговорів уклали спільну декларацію, в якій відобразили ключові питання – політичні, гуманітарні висновки від цієї зустрічі", – заявив Володимир Зеленський.

Зеленський у Львові

11 січня президент Володимир Зеленський приїхав до Львова. Свій візит він розпочав з вшанування пам'яті українських воїнів.

"Розпочав свій візит до Львова з найважливішого - вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!",- написав Зеленський.

Довідка

Люблінський трикутник - платформа для тристороннього співробітництва між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у сфері безпеки, економічній сфері та соціально-гуманітарній сфері.

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