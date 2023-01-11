glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Президенти Польщі та Литви приїхали до Львова: Зеленський підписав спільну декларацію

11 січня 2023, 15:57
Глави трьох держав підписали Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.
Зеленський, Дуда
Зеленський, Дуда, Науседа / twitter.com/JakubKumoch, t.me/V_Zelenskiy_official/4729

Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув до Львова.

Там глава держави зустрівся з президентами Польщі та Литви Анджеєм Дудою та Гітанасом Науседою.

Повідомляється, що вони підписали Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Ми відчуваємо підтримку наших братніх народів Польщі та Литви. Вдячний Анджею Дуді та Гітанасу Науседі за візит. Вдячний за допомогу нашому народу!",- написав президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Канцелярія польського президента в Twitter опублікувала фото і повідомила про підписання декларації.

Зеленський, Дуда, Науседа
Зеленський, Дуда, Науседа / twitter.com/JakubKumoch

"Президенти Польщі, Литви та України сьогодні у Львові підписали Спільну декларацію президентів Люблінського трикутника", - йдеться у повідомленні.

"За результатами переговорів уклали спільну декларацію, в якій відобразили ключові питання – політичні, гуманітарні висновки від цієї зустрічі", – заявив Володимир Зеленський.

Зеленський у Львові

11 січня президент Володимир Зеленський приїхав до Львова. Свій візит він розпочав з вшанування пам'яті українських воїнів.

"Розпочав свій візит до Львова з найважливішого - вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!",- написав Зеленський.

Довідка

Люблінський трикутник - платформа для тристороннього співробітництва між Литовською Республікою, Республікою Польща та Україною, спрямована на поглиблення регіонального співробітництва у сфері безпеки, економічній сфері та соціально-гуманітарній сфері.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Зеленський Анджей Дуда Гітанас Науседа війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:14

Який батько, такий і син: Бедрос Кіркоров називає Україну республікою

16:10

Щастя не за горами: у трьох знаків Зодіаку незабаром розпочнеться суцільна біла смуга

16:03

РФ готує новий ракетний удар по Україні: у Силах оборони назвали ймовірні ціліВідео

15:59

Прикордонники разом із ЗСУ яскраво відправили "до Кобзона" групу вагнерівців під СоледаромВідео

15:57

Президенти Польщі та Литви приїхали до Львова: Зеленський підписав спільну деклараціюВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:20

Ворог перекидає резерви, йде на штурм: у Міноборони розповіли про бої в СоледаріВідео

15:13

Які 3 страви потрібно приготувати на Старий Новий рік: можна дізнатися свою долю і залучити достатокВідео

15:08

"Знову карта йде "аркан смерті": таролог попередив киян про загрозу нових атак ворогівВідео

15:07

Країною керує "кульгава качка": у РФ панічно шукають наступника Путіна - ЗМІ

Реклама
14:59

У коханки Путіна знайшли елітну квартиру в Петербурзі: росЗМІ розкрили деталіВідео

14:31

Американський генерал назвав головну мету РФ у війні з УкраїноюВідео

14:30

Захищаючи Україну, загинув інтернаціональний чемпіон зі змішаних єдиноборств

14:27

Пакистан відправить Україні снаряди для гармат великого калібру - The Economic TimesВідео

14:20

Сорок років без жахів: чому не можна святкувати 40-річчя та як відзначати без небезпеки для життя

14:03

У Курській області стався вибух: в країні-агресорці поскаржилися, що "дрон поранив російських військових"

14:00

З Днем дочки 2023 - теплі мамині привітання зі Всесвітнім днем доньки

13:46

Можуть готувати до участі у війні в Україні: у Білорусі створюють аналог ПВК ВагнераВідео

13:36

Поки в межах України російські війська, вона не вступить в ЄС - заступник голови Єврокомісії

13:35

Навіщо заморожувати крупи: це допоможе назавжди забути про набридливу проблему

13:23

Важкі бої в Соледарі і Бахмуті: генсек НАТО закликав надати допомогу і зламати ситуацію на бік УкраїниВідео

Реклама
13:10

Війна в Україні: чи видно світло в кінці тунелю – чат із генералом Миколою Маломужем

13:04

Мадонну звинувачують у торгівлі та сексуальному використанні африканських дітейВідео

12:59

В Україні знищено підполковника РФ - командира "елітного" загону спецпідрозділу ГРУВідео

12:57

Як відмити мікрохвильовку від сильних забруднень: заблищить немов з магазинуВідео

12:53

В Україні "зажмурили" російського чиновника-окупанта

12:52

Мнуть лапами і мурчат: чому кішки люблять масажувати господаря

12:31

ЗСУ ліквідували "зека"-вагнерівця, який спалив 2 людей: його мати обурилася відсутністю "почестей"ФотоВідео

12:30

Мемуари принца: Гаррі описав бурхливе побачення з Меган Маркл в готеліВідео

12:20

Американські БМП Bradley дадуть можливість для наступу ЗСУ – ПентагонВідео

12:18

92 бригада отримала 20 генераторів від Олега Крота та "Фундації Течія"

12:11

Військовий експерт пояснив, що означає Перекидання ворогами військ до Білорусі

11:55

Переговори з Росією не мають сенсу, її потрібно перемогти на полі бою - ХоджесВідео

11:49

У Путіна висловилися щодо перспектив мирних переговорів України та РФВідео

11:44

"2023 рік має стати вирішальним": РФ готує наступ у наступні кілька тижнів – британський генералВідео

11:43

Солодке життя: як зрозуміти, що мед зіпсувався і що робити зі старим продуктом

11:26

Зірка фільму "Той, хто пройшов крізь вогонь" важко поранений в боях за СоледарВідео

11:18

Штурм Соледара перетворився на "утилізацію зеків": Світан розповів про важкі бої за місто

11:07

"Плюсовою температура повітря буде скрізь!": мороз і холод відступлять з УкраїниВідео

10:59

Бої за Соледар: у Мережі розкрили обман "вагнерівців" з "фото з печер"Відео

10:58

Як очистити ручки газової плити за 2 хвилини: 3 експрес-способи

Реклама
10:44

Нудотну Кудрявцеву нудить від росіянВідео

10:37

Всього 2 ложки гірчичного порошку і ваш унітаз буде блищати: як приготувати засіб

10:24

Соледар не захоплений РФ: Череватий спростував заяви окупантівВідео

10:18

Україна звільнить Крим до кінця серпня – американський генералВідео

10:15

Проживуть до 100 років і не втратять апетит до життя: власників 4-х імен доля нагородила довголіттямВідео

10:10

"Попереду битви і сльози, але Третьої світової не буде": Зеленський виступив на кінопремії Золотий глобус

09:41

Навіть сліду не залишиться: 3 способи, як прибрати стару жирну пляму без прання

09:33

Склад БК окупантів детонував всю ніч: з’явилися фото наслідків "бавовни" у МелітополіВідео

09:18

"Бавовна" у Макіївці: у Мережі з'явилися нові кадри з місця ліквідації сотень російських солдатівВідео

08:28

Путін хоче розколоти Захід: через загрозу сильнішого наступу варто посилити допомогу Україні – БолтонВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти