Позбавлення волі до 21 року: в РФ засудили "найскрасивішу терористку" - деталі

Основне:
- У РФ засудили колишню співробітницю адміністрації Білгородської області
- Шинкарук звинувачують у підготовці теракту нібито за наказами "кураторів з України"
- Жінка свою провину не визнала
У країні-агресор Росії Вікторію Шинкарук, колишню співробітницю адміністрації Білгородської області, засудили до 21 року колонії за підготовку теракту нібито за наказами "кураторів з України". Про це повідомляють росЗМІ.
Крім терміну в колонії суд призначив Шинкарук штраф у розмірі 1,5 млн рублів.
Спільника Шинкарук, слюсаря Олександра Холодкова суд засудив до аналогічного терміну - 21 рік ув'язнення зі штрафом у розмірі 1,5 млн рублів. Перші п'ять років він має відбувати у в'язниці, решту — у колонії особливого режиму.
Вікторія Шинкарук звинувачується у тому, що отримала на карту від свого колишнього чоловіка Євгена Киселя понад 100 тисяч рублів і помістила гроші у схованку. Кошти нібито призначалися для здійснення диверсій.
Дівчина свою провину не визнала, заявивши, що передавала гроші на прохання свого чоловіка і ні про які теракти, що готуються, не знала.
Тим часом у росЗМІ Вікторію Шинкарук називають "найкрасивішою терористкою".
Спецоперації ГУР та СБУ на території РФ - останні новини
Як писав Главред, 17 грудня у Росії внаслідок вибуху загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов та його помічник. У ЗМІ писали, що підрив російського генерала є спецоперацією Служби безпеки України.
12 грудня в Підмосков'ї в Кузьмінському лісопарку ліквідували заступника генерального конструктора, керівника відділу програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського. Шатський займався модернізацією російських крилатих ракет X-59 до рівня X-69, а також впроваджував нові БПЛА.
13 листопада в тимчасово окупованому Севастополі ліквідували керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського. Його автомобіль було підірвано. Валерій Транковський - військовий злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні.
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