Позбавлення волі до 21 року: в РФ засудили "найскрасивішу терористку" - деталі

Колишня співробітниця адміністрації Білгородської області не визнала свою провину.

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Шинкарук не визнала свою провину / Колаж: Главред, фото росЗми

Основне:

У РФ засудили колишню співробітницю адміністрації Білгородської області

Шинкарук звинувачують у підготовці теракту нібито за наказами "кураторів з України"

Жінка свою провину не визнала

У країні-агресор Росії Вікторію Шинкарук, колишню співробітницю адміністрації Білгородської області, засудили до 21 року колонії за підготовку теракту нібито за наказами "кураторів з України". Про це повідомляють росЗМІ.

Крім терміну в колонії суд призначив Шинкарук штраф у розмірі 1,5 млн рублів.

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Спільника Шинкарук, слюсаря Олександра Холодкова суд засудив до аналогічного терміну - 21 рік ув'язнення зі штрафом у розмірі 1,5 млн рублів. Перші п'ять років він має відбувати у в'язниці, решту — у колонії особливого режиму.

Вікторія Шинкарук звинувачується у тому, що отримала на карту від свого колишнього чоловіка Євгена Киселя понад 100 тисяч рублів і помістила гроші у схованку. Кошти нібито призначалися для здійснення диверсій.

Дівчина свою провину не визнала, заявивши, що передавала гроші на прохання свого чоловіка і ні про які теракти, що готуються, не знала.

Тим часом у росЗМІ Вікторію Шинкарук називають "найкрасивішою терористкою".

Спецоперації ГУР та СБУ на території РФ - останні новини

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