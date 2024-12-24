Київ пропонує ЄС припинити підтримку біженців, щоб повернути їх додому - El Pais

За даними ООН, за кордоном перебувають близько 6,7 мільйона українців, а з урахуванням економічних мігрантів - до 10 мільйонів.

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Київ хоче, щоб біженці повернулися додому / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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До 10 мільйонів українців перебувають за кордоном

Київ шукає важелі тиску, щоб повернути біженців в Україну

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році мільйони українських громадян були змушені тікати з країни. Від шести до десяти мільйонів людей зараз живуть за кордоном, і уряд хоче, щоб вони повернулися. Як це зробити, ніхто не знає, адже механізмів для такого повернення досі немає.

Видання El Pais пише, що Київ пропонує країнам Євросоюзу припинити підтримку біженців, а також обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку, щоб стимулювати їх повернутися на батьківщину.

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За оцінками агентства ООН у справах біженців, з тих, хто втік у перші місяці війни, майже 6,7 мільйона українців продовжують жити за кордоном. Економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда вважає, що в інших країнах перебувають до п'яти мільйонів українців. Уряд також вказує, що існує від трьох до чотирьох мільйонів економічних емігрантів, які вже проживали за кордоном до вторгнення РФ.

Дослідники вказують, що багато хто не готовий повертатися в Україну через нестачу безпеки в країні, високі витрати на житло і відсутність якісної медицини. Влада визнає: з кожним роком за кордоном шанси на повернення громадян зменшуються.

"Київ вивчає всілякі рішення. Він виступає за те, щоб держави-члени ЄС скоротили допомогу біженцям як захід тиску, а також за те, щоб чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг", - пише видання.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що держава не буде тиснути на громадян, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни, для їхнього повернення. Водночас, за його словами, Україна не може тиснути і спонукати людей до повернення.

"Я можу дуже голосно закликати наших українців, які перебувають за кордоном, приїжджати і допомагати, працювати в оборонній промисловості, допомагати нашим солдатам, платити податки, підтримувати Україну", - сказав президент.

Як повідомляв Главред, у Польщі, за даними українського МЗС, проживають близько 300 тисяч українців призовного віку, а загалом за кордоном перебуває майже мільйон військовозобов'язаних. У зв'язку з цим міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни ЄС припинити соціальні виплати для цієї категорії громадян, підкреслюючи, що такі виплати шкодять обороноздатності та економічній стабільності України.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц звернувся до українських біженців, які перебувають у Німеччині, і закликав їх активніше шукати роботу. Шольц підкреслив, що багато українців продовжують отримувати допомогу від держави, хоча мають працювати.

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Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

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