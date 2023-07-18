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"Поведінка всіх "клонів" дуже схожа": Попов розповів, як розрізняє двійників Путіна

Аліна Дембіцька
18 липня 2023, 01:30
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Справжній глава кремлівського режиму може багато що собі дозволити такого, чого не дозволяють "клони". Тобто він не обмежений, підкреслив Попов.
'Поведінка всіх 'клонів' дуже схожа': Попов розповів, як розрізняє двійників Путіна
Попов розповів, як розрізняє двійників Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У двійників російського диктатора Володимира Путіна є певні коефіцієнти на обличчі, за якими їх можна розрізнити один від одного. Про це в інтерв'ю Главреду розповів кандидат психологічних наук, профайлер Дмитро Попов.

Як зазначив Попов, поведінка всіх "клонів" дуже схожа. Вони відрізняються від справжнього диктатора, але в цілому схожі.

"Тут для мене все логічно, тому що у них, швидше за все, працює служба, яка їх готує. І, природно, за одними і тими ж лекалами. Тобто вони зрідка проявляють якісь їх індивідуальні особливості, а так вони схожі", - розповів кандидат психологічних наук.

За його словами, справжній глава кремлівського режиму може багато що собі дозволити такого, чого не дозволяють "клони". Тобто він не обмежений.

"Ось, наприклад, "Бункерний" цілував того хлопчика в пузико (пам'ятаєте, цей епізод, досить дивний і неоднозначно трактується?). Ще, до речі, важливий факт. Навіть самі росіяни визнають, що у Путіна дві біографії, які відрізняються на два роки за термінами і є абсолютно різними по наповненню. Одна йде з російської глибинки, друга – з Грузії. І якщо навіть біографія маленького Путіна клонується, то визначити, де справжній, досить непросто", - розповів Попов.

Хто такий Дмитро Попов

Дмитро Попов - кандидат психологічних наук, фахівець з психодіагностики, повідомляється на його Facebook-сторінці.

Навчався в Національній академії СБУ. Був експертом-психологом у "Альфі" СБУ та науковим консультантом у Службі зовнішньої розвідки України.

Доцент кафедри психології в Університеті економіки і права "Крок".

Двійники російського диктатора

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Кремль використовує людей, яким для схожості з російським диктатором зробили пластичні операції. Буданов уточнив, що в минулому вже виявляли двійників Путіна, які замінювали його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

Як зазначив Telegram-канал Генерал СВР, здоров'я Путіна має тенденцію до погіршення, тому на публічних заходах в РФ все частіше використовуватимуть двійника.

Тим часом російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) також розповів про двійників Путіна. За його словами, дублерів кілька, і вони беруть участь у нагородженнях та інших публічних заходах. Якщо Путін з'являється один, значить це справжній президент РФ.

Офіцер КДБ, колишній розвідник РФ, публіцист Сергій Жирнов також говорив, що у російського диктатора Володимира Путіна є двійники. Вони виступають на сцені перед камерами від імені "директора РФ". Ризик того, що вони почнуть говорити правду, існує. Тож двійників "накачують отрутою" перед виступами.

Дивіться повне інтерв'ю Дмитра Попова спеціально для Главреда:

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