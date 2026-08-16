Українець виростив помідор вагою 1,2 кг і здивував ціною

У мережі здивувалися, наскільки дешево продавець вирішив продати такий великий помідор.

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За гігантський помідор чоловік попросив усього 30 грн / колаж: Главред, фото: instagram.com/mykhailohryhorets

Коротко:

За гігантський помідор чоловік попросив усього 30 грн

Незвичайний товар швидко викликав резонанс у соціальних мережах

На ринку в Заболотові Івано-Франківської області продавець виставив на продаж незвично великий помідор вагою 1,2 кілограма. Втім, користувачів Мережі вразив не стільки розмір овоча, скільки його вартість: за гігантський плід чоловік попросив усього 30 грн.

Кадри з місцевого ринку опублікував блогер Михайло Григорець. Під час зйомки він звернув увагу на прилавок із помідорами, які чоловік продавав зі свого городу. Серед інших овочів на вагах виділявся один особливо великий плід.

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Блогер вирішив дізнатися, скільки важить помідор і за скільки продавець його оцінює. Виявилося, що вага овоча становить 1,2 кілограма, а ціна при цьому - всього 30 грн.

Незвичайний товар швидко викликав резонанс у соціальних мережах. Користувачі дивувалися, наскільки дешево продавець вирішив продати такий великий помідор. Дехто зазначав, що за такий плід цілком можна було б встановити вищу ціну.

Сам продавець розповів, що інших подібних гігантів на його городі в цьому сезоні вже не залишилося. За його словами, помідор вагою 1,2 кілограма став останнім великим плодом його врожаю.

Інфографіка: Главред

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