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+33 зміняться на +17: синоптикиня попередила про різке похолодання в Україні

Інна Ковенько
16 серпня 2026, 14:31
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Наталка Діденко повідомила, що вже завтра температура в окремих регіонах знизиться.
Погода в Україні
Погода в Україні / Фото: unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

  • Коли спаде спека в Україні
  • Як зміниться погода 17 серпня
  • Якою буде погода протягом тижня

У понеділок, 17 серпня, до України з заходу наблизиться холодний атмосферний фронт. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, він принесе зниження температури, але серйозних опадів не очікується.

За її словами, у західних областях та подекуди на півночі температура понеділка опуститься до +25+28 градусів. Натомість на решті території країни ще триматиметься гаряча погода - вдень +30…+33 градуси.

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Яка погода буде в Києві

Вдень 17 серпня у Києві прогнозується близько +27 градусів, а серйозних опадів синоптикиня не прогнозує.

"У Києві 17-го серпня очікується вдень близько +27 градусів, опади якісь серйозні навряд, хіба ввечері є ймовірність невеликого дощу", - йдеться в повідомленні.

Що буде з погодою протягом тижня

У вівторок, 18 серпня, через дощі на заході температура знизиться до +17…+23 градусів. У середу, 19 серпня, по всій Україні прогнозується комфортний температурний режим - +23…+29 градусів. Далі протягом тижня спека знову посилиться.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагдаємо, погода в Україні в неділю, 16 серпня, буде теплою та переважно сухою. За прогнозом синоптиків, очікується невелика хмарність, однак істотних опадів не передбачається.

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що антициклон і суха повітряна маса визначатимуть погоду в Україні найближчі дві доби. Температура повітря, починаючи із західних регіонів, поступово підвищуватиметься, особливо в денні години.

Синоптик Наталія Діденко говорила, що температура повітря почне знижуватися 18 серпня, і лише на заході та півночі. Свіже повітря повернеться в усі області України вже 19 серпня.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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