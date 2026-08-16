+33 зміняться на +17: синоптикиня попередила про різке похолодання в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Коли спаде спека в Україні
- Як зміниться погода 17 серпня
- Якою буде погода протягом тижня
У понеділок, 17 серпня, до України з заходу наблизиться холодний атмосферний фронт. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, він принесе зниження температури, але серйозних опадів не очікується.
За її словами, у західних областях та подекуди на півночі температура понеділка опуститься до +25+28 градусів. Натомість на решті території країни ще триматиметься гаряча погода - вдень +30…+33 градуси.
Яка погода буде в Києві
Вдень 17 серпня у Києві прогнозується близько +27 градусів, а серйозних опадів синоптикиня не прогнозує.
"У Києві 17-го серпня очікується вдень близько +27 градусів, опади якісь серйозні навряд, хіба ввечері є ймовірність невеликого дощу", - йдеться в повідомленні.
Що буде з погодою протягом тижня
У вівторок, 18 серпня, через дощі на заході температура знизиться до +17…+23 градусів. У середу, 19 серпня, по всій Україні прогнозується комфортний температурний режим - +23…+29 градусів. Далі протягом тижня спека знову посилиться.
Погода в Україні - останні новини
Нагдаємо, погода в Україні в неділю, 16 серпня, буде теплою та переважно сухою. За прогнозом синоптиків, очікується невелика хмарність, однак істотних опадів не передбачається.
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що антициклон і суха повітряна маса визначатимуть погоду в Україні найближчі дві доби. Температура повітря, починаючи із західних регіонів, поступово підвищуватиметься, особливо в денні години.
Синоптик Наталія Діденко говорила, що температура повітря почне знижуватися 18 серпня, і лише на заході та півночі. Свіже повітря повернеться в усі області України вже 19 серпня.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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