У ворога втрати в живій силі та озброєнні: ЗСУ розгромили позиції ракетників РФ у Криму

Сили оборони за одну ніч відпрацювали по стартових позиціях берегового комплексу, залізничному мосту та складах боєприпасів на окупованих територіях.

https://glavred.net/war/poteri-v-zhivoy-sile-i-vooruzhenii-vsu-razgromili-pozicii-raketchikov-rf-v-krymu-10788881.html Посилання скопійоване

Удар по стратегічним об'єктам РФ у Криму 16 липня / Колаж: Главред, фото: скріншот, wikipedia

відео дня

Коротко:

ЗСУ уразили позиції комплексу "Бастіон" у Криму

Під ударом опинився міст біля Світлодолинського

У Карлівці знищено склади боєприпасів РФ

Сили оборони в ніч на 16 серпня завдали комплексного удару по військових об'єктах та логістиці російських окупантів у Криму та інших тимчасово-окупованих територіях. Про подробиці розповіли у Генштабі ЗСУ та пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Удар по комплексу "Бастіон" у Криму

У районі населеного пункту Резервне у Криму українські захисники уразили стартові позиції та місце дислокації ракетного підрозділу берегового комплексу "Бастіон".

Саме з цих дороговартісних та дефіцитних установок ворог системно обстрілює південні та інші регіони України надзвуковими ракетами "Онікс" та гіперзвуковими "Циркон". Про результати нічної роботи у флоті поки говорять обережно.

"В результаті удару противнику завдано значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні втрати ворога уточнюються", - заявили у ВМС ЗСУ.

Дивіться відео удару по російському комплексу Бастіон в тимчасово окупованому Криму:

Ураження логістики на Запоріжжі та Донеччині

Паралельно вогневого ураження зазнала транспортна та матеріальна інфраструктура, якою окупанти живлять фронт. У районі Світлодолинського Запорізької області було уражено залізничний міст, що використовувався для військової логістики та перекидання особового складу.

Крім того, в окупованій Карлівці на Донеччині Сили оборони успішно відпрацювали по складах матеріально-технічних засобів та боєприпасів противника.

Удари по Криму можуть збільшитися в 7 разів - Мадяр

Сили безпілотних систем могли б діяти проти військових цілей в окупованому Криму в сім разів інтенсивніше, якби засоби від західних партнерів надходили своєчасно. Про це в інтерв’ю AP заявив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Атаки на об’єкти на окупованому півострові командувач називає лише першим етапом ширшої кампанії.

"Крим входить до числа ключових концептуальних стовпів на шляху до припинення війни", - підкреслив Бровді.

За його словами, забезпечення підрозділу технікою для повноцінної роботи в цьому напрямку становить лише 14% від потреби, і вузьке місце тут не в українській промисловості.

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Операції Сил оборони в Криму

Оператори спецпідрозділу Головного управління Міноборони України "Group 13" знищили у тимчасово окупованому Криму російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" орієнтовною вартістю 15 мільйонів доларів, а також військовий кран загарбників.

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Спецпризначенці вразили машину управління, що входить до складу комплексу РЛС "Подлет", а також ворожу систему розпізнавання "свій - чужий" - радіолокаційний запитувач (РЛЗ) "Пароль-4".

Сили оборони України в ніч на 1 серпня завдали удару по складу морських безпілотних катерів РФ у тимчасово окупованому Криму, вивели з ладу два залізничні мости та завдали удару по підрозділу радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту в Севастополі.

Цікаве по темі:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред