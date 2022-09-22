УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія може воювати тільки наступаючи, якщо стане в оборону – для неї все скінчено – Фейгін

22 вересня 2022, 13:14

Росія може вести цю війну, лише наступаючи. Якщо доведеться стояти і обороняти загарбані території, російські війська не зможуть цього зробити.

Российские военные, Марк Фейгин
Якщо російські війська не зможуть наступати, для РФ усе скінчиться – Фейгін/ Reuters, УНІАН

Україна може повернути собі усі свої території станом на 1991 рік, якщо і далі продовжаться поставки зброї від західних держав і Росія продовжуватиме слабнути.

Шанси на швидке повернення усіх своїх території в України дуже високі. Про це розповів російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін в інтерв’ю Главреду.

"Якщо ви захопите правий берег і перейдете Дніпро, дійдете до Мелітополя, хто зупинить похід через перешийки до Криму?", – зазначив він.

При цьому, за словами Фейгіна, Україні може бути невигідно бити по території Росії.

"Що стосується переходу на територію Росії, поки що про це говорити рано. Я не думаю, що у цього є якийсь шанс, тому що геополітично це Україні може бути невигідно – можна буде просто чекати того, що буде відбуватися на цій території (як наслідки війни), а там вже видно буде", – каже правозахисник.

Якщо РФ не зможе наступати, для неї усе скінчено

Країна-агресорка Росія може вести цю війну, лише наступаючи на нові території. Якщо їй доведеться стояти на місці й обороняти уже окуповані території, вона не зможе цього зробити. Адже головне під час переходу до оборони – налагодити мирне життя.

"Якби все завмерло і обстрілювалася б якась ділянка 2 або 5 кілометрів, тоді так, це можна було б зробити. А як його (мирне життя – ред.) налагодити, якщо HIMARS прилітає в обласні "адміністрації"? Ніяк", – каже Фейгін.

Зараз на тих територіях усе крутиться навколо війни. Тому в умовах війни потрібно підтримувати мирну інфраструктуру на належному рівні.

"А в умовах зими, адже тут не Африка, це можна зробити, тільки вкладаючи гігантські ресурси, підтримуючи безпеку і соціальну стабільність, економічні можливості тощо, а звідки вони візьмуть ці ресурси? У Росії проблем маса, а тут ще нові території", – підсумував Фейгін.Раніше Фейгін заявив, що "перегрупування" підрозділів РФ в Харківської області було звичайним відступом і втратою раніше захоплених територій. При цьому деокупація практично всієї Харківської області вплинула на громадську думку в РФ.

Також раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін планує мобілізувати набагато більше людей, ніж заявлена цифра в 300 тисяч. Кремлівська верхівка розраховує, що втрати окупантів в Україні зростуть у кілька разів.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Марк Фейгін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:29

Чоловіків в Криму забирають воювати: повістки "вручають" онлайн і заманюють грошима

14:24

Найсмачніший вінегрет з секретним інгредієнтом: чудовий рецептВідео

14:19

"Це питання кількох місяців": Фейгін розповів, скільки Путін ще зможе продовжувати війнуВідео

13:59

Окупанти зганьбилися в Криму: збили свій БПЛА і заявили про "дрон ЗСУ"Відео

13:44

ЗСУ перерізають ключову трасу на Луганщині та б'ють у тил окупантамВідео

Реклама
13:30

Близько 100 тисяч: генерал ЗСУ озвучив реальні втрати Росії на війні в УкраїніВідео

13:29

Гумористки "Ліги Сміху" розповіли про життя після 24 лютого та чому гумор лікує

13:20

Путін втрачає союзників по ОДКБ: три країни заборонили своїм громадянам воювати на боці РФВідео

13:14

Росія може воювати тільки наступаючи, якщо стане в оборону – для неї все скінчено – ФейгінВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 23 вересня 2022: Овнам - гроші, Терезам - втрати, Водоліям - сваркаВідео

12:51

Знищений ЗСУ підполковник РФ - пілот Алігатора, виявився "зіркою" роспропагандиВідео

12:37

День машинобудівника 2022 в Україні: дата і традиції свята, привітання і картинки

12:36

Командири захисників Маріуполя залишаться в Туреччині до кінця війни - Зеленський

12:35

Гороскоп Таро на жовтень 2022: Овнам - прибуток, Тельцям - спокуси, Близнюкам - перемога над страхамиВідео

12:20

"Напаскудили прямо на голову": Гіркін істерить після обміну захисників МаріуполяВідео

12:20

В Бурятії прийшли забирати на війну чоловіка, який вже 2 роки мертвий і ніколи не служивВідео

11:32

У РФ палять адміністрації та військкомати після оголошення мобілізаціїВідео

11:28

Казка закінчиться швидко: 3 найбільш нестерпних чоловіки за знаком зодіакуВідео

11:24

Додому повернулися три захисниці України, які потрапили в полон при надіїВідео

11:00

"Ласкаво просимо до нас, на могилізацію": Полякова жорстко пройшлася по росіянам, які вийшли на мітингВідео

Реклама
10:57

Втеча окупантів з Харківщини: росіяни "в шоку", пропагандисти істерять - ФейгінВідео

10:48

Своє евакуаційне місце віддала дівчині і загинула: Наталя з Полтави до останнього боронила МаріупольВідео

10:47

Путіна публічно і показово нагнули, примусивши виконувати Женевську конвенціюПогляд

10:46

Опубліковано повний список українських військовополонених, яких обміняли на росіянФото

10:28

Путін планує мобілізувати мільйон, втрати РФ перевищать 300 тисяч – ЗМІВідео

10:27

Користь чи шкода: чи можна запивати таблетки чаєм

09:59

РФ чекають труднощі з мобілізацією: у Британії назвали головну проблему ПутінаВідео

09:50

Потеплішає до +25: синоптик назвав дати, коли погода в Україні покращитьсяВідео

09:48

"Найкривавіший" бій: тіктокери Кадирова показали, як воюють з бандерівським повітрямВідео

09:34

РФ завдала потужного ракетного удару по Запоріжжю: є жертви та руйнуванняВідео

09:04

"Анексія не зійде РФ з рук": Шольц зробив нову заяву про війну в Україні та попередив ПутінаВідео

08:55

"Намагається виправдати свої катастрофічні невдачі": Трас і Блінкен жорстко відповіли на дії ПутінаВідео

08:23

Безглузда "російська федерація" загрузла в болотіПогляд

08:19

"Це зрада": росіяни вибухнули істерикою через обмін полоненими в день оголошення Путіним мобілізаціїВідео

08:09

"Лукашенко петлятиме": Арестович оцінив ризики вторгнення Білорусі в УкраїнуВідео

07:29

ЗСУ за добу потужно вдарили по ворогу в трьох областях: знищено командні пункти і склади боєприпасів

07:05

Як прати пальто з різних матеріалів: головні правила і чи можна кидати в машинку

06:54

Кума Путіна Медведчука віддали Росії в обмін на 200 полонених захисників України - СБУФото

06:50

Пекло закінчиться: астролог назвала дату, коли Україну перестануть бомбити і де чекати "прильотів"Відео

06:21

Можливість нашої перемоги нарешті усвідомили у КремліПогляд

Реклама
06:00

Путін може втекти до Китаю, його система не витримає війни з Україною – Марк Фейгін

05:30

Вріжуть заморозки до -3°: українцям назвали найхолодніший деньВідео

05:00

Армії України не треба заходити в Росію, на країну-агресорку очікує неминучий розпад - ТукаВідео

04:30

Гороскоп на жовтень 2022 для Овнів - що принесе другий місяць осені

03:23

"А що, Новий рік вже настав?": п'яна Волочкова показала свій будинок, але зганьбилася

02:47

"Розчиняюся, як цукор в гарячому чаї": Анна Неплях показала свої голі купання в морі

02:15

У який колір пофарбувати волосся: як підібрати ідеальний відтінок за кольором очей

01:40

РФ потрібно мінімум пів року, щоб поповнити війська для оборони, рік – щоб наступати – КоваленкоВідео

01:22

Красуня-дружина Олександра Усика засвітила пружні стегна в "неземній" фотосесії

00:51

Прикмети на 22 вересня: які 2 речі потрібно зробити, щоб стати щасливішимиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти