Росія може воювати тільки наступаючи, якщо стане в оборону – для неї все скінчено – Фейгін

Якщо російські війська не зможуть наступати, для РФ усе скінчиться – Фейгін/ Reuters, УНІАН

Україна може повернути собі усі свої території станом на 1991 рік, якщо і далі продовжаться поставки зброї від західних держав і Росія продовжуватиме слабнути.

Шанси на швидке повернення усіх своїх території в України дуже високі. Про це розповів російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін в інтерв’ю Главреду.

"Якщо ви захопите правий берег і перейдете Дніпро, дійдете до Мелітополя, хто зупинить похід через перешийки до Криму?", – зазначив він.

При цьому, за словами Фейгіна, Україні може бути невигідно бити по території Росії.

"Що стосується переходу на територію Росії, поки що про це говорити рано. Я не думаю, що у цього є якийсь шанс, тому що геополітично це Україні може бути невигідно – можна буде просто чекати того, що буде відбуватися на цій території (як наслідки війни), а там вже видно буде", – каже правозахисник.

Якщо РФ не зможе наступати, для неї усе скінчено

Країна-агресорка Росія може вести цю війну, лише наступаючи на нові території. Якщо їй доведеться стояти на місці й обороняти уже окуповані території, вона не зможе цього зробити. Адже головне під час переходу до оборони – налагодити мирне життя.

"Якби все завмерло і обстрілювалася б якась ділянка 2 або 5 кілометрів, тоді так, це можна було б зробити. А як його (мирне життя – ред.) налагодити, якщо HIMARS прилітає в обласні "адміністрації"? Ніяк", – каже Фейгін.

Зараз на тих територіях усе крутиться навколо війни. Тому в умовах війни потрібно підтримувати мирну інфраструктуру на належному рівні.

"А в умовах зими, адже тут не Африка, це можна зробити, тільки вкладаючи гігантські ресурси, підтримуючи безпеку і соціальну стабільність, економічні можливості тощо, а звідки вони візьмуть ці ресурси? У Росії проблем маса, а тут ще нові території", – підсумував Фейгін. Раніше Фейгін заявив, що "перегрупування" підрозділів РФ в Харківської області було звичайним відступом і втратою раніше захоплених територій. При цьому деокупація практично всієї Харківської області вплинула на громадську думку в РФ.

Також раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін планує мобілізувати набагато більше людей, ніж заявлена цифра в 300 тисяч. Кремлівська верхівка розраховує, що втрати окупантів в Україні зростуть у кілька разів.

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