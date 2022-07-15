Постійно на самоті, не приймає навіть близьких: британський політолог розповів про параною Путіна

Російський диктатор так боїться смерті, що оточив себе зграєю охорони і нікого до себе не підпускає.
Російський президент Володимир Путін зациклений на своїй безпеці й так боїться смерті, що це переросло у параною. Він оточив себе купою охорони, постійно їздить у кортежі з майже двох десятків автомобілів, включно зі швидкою допомогою. При цьому така параноя у Путіна давно.
Про це розповів британський політолог, професор і фахівець з питань міжнародної злочинності та проблем безпеки, пов'язаних з РФ, Марк Галеотті у своїй статті для видання Daily Mail. У матеріалі Галеотті, зокрема, згадує свій досвід життя в Москві й розповідає, що йому відомо про параною Путіна.
За його словами, кілька років тому він жив на Кутузовському проспекті, який є однією з доріг, що веде до центру Москви. Коли кортеж Путіна рухався до Кремля, то часто проїжджав по цьому проспекту.
"Путін ніколи не любив подорожувати вертольотами, тому феєрія з 18 машин, включно з мотоциклами та машиною швидкої допомоги і низкою блискучих чорних лімузинів з тонованим склом, була звичним видовищем. Приблизно за 45 хвилин до його проходження дорога буде перекрита – я маю на увазі повністю перекрита", – написав британський політолог.
При цьому, за його словами, охоронці на випускали з будинків місцевих жителів, коли поруч з багатоповерхівками проїжджав кортеж російського президента.
"У дверях мого багатоквартирного будинку стояв охоронець, не даючи мешканцям піти", – розповів Галеотті.
читайте також"Несподівано" підірвалося: у Сєвєродонецьку злетіло в повітря авто з окупантами, багато пораненихПутін і так відокремлювався від усіх, але пандемія загострила його параною, каже політолог. Він ще більше замкнувся у своєму вигаданому світі.
Російський президент рідко з’являється у своєму офісі в Кремлі, а надає перевагу працювати у своєму маєтку в Ново-Огарьовому в елітному передмісті на захід від Москви.
"Люди приходять до нього, якщо і коли він хоче їх бачити... І все частіше він цього не робить, він має свій штат, своїх охоронців, команду дегустаторів і так далі, але протягом багатьох місяців старші міністри, радники та помічники, з якими він колись часто радився, трималися на відстані. Пандемія сприяла цьому, але він не виявляє жодних ознак бажання змінити статус-кво", – зазначає Галеотті.
При цьому російський диктатор надає перевагу проводити наради у форматі відеоконференцій замість того, щоб зустрічатися з людьми віч-на-віч.
Також Галеотті розповів, що Путін більшу частину свого часу приводить на самоті.
Британський професор також додав, що Путін в молодості ухилявся від служби, вступиши до університету, де він проходив підготовку офіцерів запасу. Завдяки навчанню у цьому закладі він здобув вищу освіту вже у званні лейтенанта артилерії.
"Він наполягав на тому, що "командував артилерійською батареєю", але насправді він нічим не командував. Він більше військовий фанат, ніж військовий геній", – наголосив британський політолог.
Раніше експерт Михайло Самусь розповів, чи наважитися Путін оголосити мобілізацію. Він упевнений, що наслідки від оголошення мобілізації призведуть до спалаху протестів в Росії.
Нагадаємо, політолог і публіцист Андрій Піонтковський озвучив думку, що звільнення Херсона від російських загарбників стане першим кроком до делегітимізації президента країни-агресора Росії Володимира Путіна.
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