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"Перемелюватимемо м'ясо": експерт розповів, чи наважитися Путін оголосити мобілізацію

15 липня 2022, 05:30

Якщо навіть завтра він оголошує мобілізацію, перші ефекти від цієї мобілізації будуть десь через місяць мінімум.

Володимир Путін, розбитий танк РФ
Чи оголосить Путін загальну мобілізацію-відповідь експерта / Фото УНІАН

У тому випадку, якщо лідер країни-агресора Володимир Путін все-таки зважитися і оголосить загальну мобілізацію, наша країна це витримає, адже перші мобілізовані солдати потраплять на фронт тільки у вересні, а до цього часу ЗСУ вже приступлять до контрнаступу, розповів інтерв'ю ТСН розповів військовий експерт, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"... Якщо навіть завтра він оголошує мобілізацію, перші ефекти від цієї мобілізації будуть десь через місяць мінімум. Тому що цих людей треба зібрати, хоча б мінімально підготувати, де знайти ресурси. Тобто це вересень - коли у Путіна будуть перші надходження на фронт. І на той час, я думаю, що Україна вже здійснить свої позитивні зміни на фронті, особливо на півдні. І в тому числі на Донбасі через використання високоточної зброї. Наступ у них застопориться і просто киданням м'яса в цю м'ясорубку Путін вже нічого не зробить", – пояснив експерт.

Самусь упевнений в тому, що наслідки від оголошення мобілізації призведуть до спалаху протестів в Росії. Особливо, коли людей почнуть вистачати прямо на вулиці, щоб відправити на війну.

"Тобто для України ця мобілізація означатиме лише те, що ми прискоримо колапс Росії.Це такий парадокс. Тому що я думаю, що коли в цій м'ясорубці вже українська артилерія буде перемелювати це м'ясо, буде 100 тисяч осіб (втрат РФ – ред.), а з пораненими – це буде 250-300 тисяч осіб. Це дуже багато. Особливо, коли почнуть просто хапати людей і відправляти на фронт, то як би там не замилювали очі, як би там не морочили голову пропагандою, все ж почнуться спочатку або пасивні протести, ігнорування, або в деяких місцях можуть вилазити і активні протести. У тому числі в етнічних національних республіках", – зазначив Самусь.

При цьому він зазначив, що Путін дуже б не хотів вводити мобілізацію.

Роздача паспортів РФ на захоплених територіях

Раніше Путін підписав указ, яким спрощується прийом в російське громадянство жителів Запорізької та Херсонської областей.

Відповідний указ він підписав у середу, 25 травня. В указі наголошується про те, що російське громадянство тепер надаватимуть за спрощеною процедурою не тільки для жителів так званих "ЛНР" та "ДНР", а й для жителів Херсонщини та Запоріжжя.

Нагадаємо, в Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення. У людей відбирають українські паспорти і змушують писати заявки на отримання документа РФ.

Також раніше в Кабміні розповіли про долю українців з російськими документами.

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